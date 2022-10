Valitsus pikendas Heremi ametiaega 2025. aastani

"Kindralleitnant Herem on Eesti kaitsevõimet arendanud mõistuse ja südamega. Tal on kindel plaan ja soovin talle palju jõudu eesmärkide saavutamisel," ütles kaitseminister Hanno Pevkur.

Praeguse julgeolekuolukorra, oluliste kaitseinvesteeringute ja NATO tippkohtumise otsuste elluviimise valguses on väga hea, et nii kindral Herem ise kui ka kaitsevägi said varakult kindluse Kaitseväe juhataja ametiaja pikendamises, lisas Pevkur.

"Olen kaitseväes teeninud 30 aastat ja seda valdkonda ma kindlasti tunnen. Minister tegi ettepaneku jätkata veel kaks aastat ja kolleegid julgustasid samuti. Nii see otsus sündis," ütles kindralleitnant Herem.

Herem on kaitseväe juhataja alates 2018. aasta 5. detsembrist. Kaitseväe juhataja ametiaja pikkus on viis aastat, kuid valitsusel on õigus kaitseministri ettepanekul ja riigikogu riigikaitsekomisjoni seisukohta arvestades seda kahe aasta võrra pikendada.

Riigikogu riigikaitsekomisjon otsustas 10. oktoobril üksmeelselt toetada Heremi ametiaja pikendamist kahe aasta võrra ning esitada vastava seisukoha valitsusele.

Herem alustas teenistust Eesti kaitseväes 1992. aastal. Enne kaitseväe juhatajaks nimetamist teenis kaitseväe peastaabi ülemana. Varem on ta teeninud kaitseväe ühendatud õppeasutuste ja kirde kaitseringkonna ülemana ning Tapa väljaõppekeskuse staabiülemana.

Lisaks teenistusele erinevatel juhtivatel ametikohtadel on ta osalenud välisoperatsioonil Iraagis ning kuulub kaitseliidu taasasutajate hulka.