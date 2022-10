Helme lubab võimule saades valimiste-eelsed ametissemääramised tühistada

"Kõik need nimetamised, mis tänane valitsus teeb kohtadele, mille ametiaeg lõppeb pärast valimisi, ei kehti. Need tehakse ümber – kaitseväe juhataja Martin Herem, kapo peadirektor, PPA juht," lubas Helme kolmapäeval Indrek Kiisleri juhitud ERR-i veebisaates "Otse uudistemajast".

EKRE esimehe hinnangul ei ole praegusel valitsusel sobilik neid ametikohti täita, kui neil praegu töötavate inimeste ametiaeg saab läbi alles pärast valimisi.

"Ma keeldun sellest, et need jäävad kehtima. Absoluutselt võtame need lauale," ütles Helme.

Eriti kriitiline oli Helme kindral Heremi suhtes, kes tema hinnangul on teinud väga palju vigu, ei allu tsiviilkontrollile, on Reformierakonna käepikendus ning kokkuvõttes täiesti kõlbmatu sellesse ametisse.

"Meil on vaja teistsugust kaitsedoktriini, kui Herem pakub," rõhutas EKRE juht.

EKRE püüab moodustada koalitsiooni Isamaa ja Keskerakonnaga.

Rääkides 5. märtsi riigikogu valimistest, kinnitas Helme, et EKRE püüab neid võita, et saada juhtroll uue valitsuse moodustamisel.

Ehkki Helme ei soovinud välistada koalitsiooni ühegi poliitilise erakonnaga, rääkis ta, et ühiskonnas on liberaalne front, millest ühel pool on Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200, teisel pool aga erakonnad, millega koos EKRE loodab valitsuse teha.

Mida kaugemal on võimalikud koalitsioonipartnerid konservatiivsusest ja lähemal liberaalsusele, seda raskem on nendega koostööd teha, tõdes ta. "Pole saladus, et meie eelistus on rääkida nendega, kellega meil juba on olnud koostöökogemus," viitas Helme Isamaale ja Keskerakonnale.

Keskerakonna tõusu ei usu

Helme kommenteeris saatejuhi palvel ka Keskerakonna olukorda, mille reiting on eelmiste valimistega võrreldes kukkunud.

"Seda hirmu kindlasti ei ole, et Keskerakond riigikogust välja kukub," tõdes Helme ning avaldas lootust, et enne jäävad järgmisest parlamendist välja praegu Reformierakonna ja Isamaaga koalitsioonis olevad sotsiaaldemokraadid. Reformierakond on nagu [ämblik] must lesk, kes sööb koalitsioonipartnerite toetuse ära nii sotsidel kui Isamaal, ütles Helme.

Küll aga on tema hinnangul Keskerakonnal ees keeruline ümberformeerumise aeg, kuna nende senine tegutsemismudel ei haaku enam tänase poliitilise maastikuga, leidis Helme.

Tema hinnangul ei saavuta Keskerakond enam oma kunagist kõrget toetust, kuna venekeelsete valijate käitumine on muutunud ja nad hääletavad üha enam maailmavaate põhjal. Teiseks aga hägustab Keskerakonna kuvandit see, et osa erakonna liidreid – Mailis Reps, Tanel Kiik ja Jüri Ratas – on võtnud liberaalsema suuna, aga selles sektoris on ülitihe konkurents, kuna seal on ka Reformierakond, Eesti 200, Parempoolsed ja sotsid.

Lisaks on Keskerakonnal ka valitsusvastutuse taak, kuna nad olid kuus aastat võimul ning paljud praegused probleemsed teemad, Helme tõi välja kõrged energiahinnad, on olnud Keskerakonna ministri vastutusala.

Helme kritiseeris teravalt ka praegust valitsust selle eest, et tema väitel tuleb praegu kontrollimatult Eestisse "kümneid tuhandeid" Vene topeltkodakondsusega inimesi ning et valitsus ei vii elektri hinda piisavalt alla.