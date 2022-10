FBI pakkus miljon dollarit, et uurida Steele'i toimikus olevaid väiteid

USA föderaalne juurdlusbüroo (FBI) pakkus endisele Suurbritannia luuretöötajale Christopher Steele'ile miljon dollarit, et kontrollida tema toimikus olevaid väiteid. Steele'i toimik sisaldab väiteid Donald Trumpi kampaaniameeskonna rikkumistest ja vandenõust koostööks Venemaa valitsusega.

FBI ei maksnud raha, sest endine luuraja ei esitanud kindlaid tõendeid, mis tema väiteid kinnitaksid. See toimik häiris aga aastaid USA poliitikaelu, heitis varju Trumpi presidendiks olemise kahele esimesele aastale.

Steele'i toimik sai kiiresti suurt meedia tähelepanu, see kulmineerus eriprokuröri Robert Muelleri ametisse nimetamisega. Muelleri uuring ei leidnud konkreetseid tõendeid, et Trumpil olid sidemed Venemaaga.

USA võimud esitasid eelmisel aastal süüdistuse Venemaa analüütik Igor Dantšenkole, kes oli "allikas" Steele'i toimikule. Hiljuti algas Dantšenko kohtuprotsess ja seal ilmnes FBI rahapakkumine Steele'ile.

FBI vanemanalüütik Brian Auten ütles Dantšenko kohtuprotsessil, et kuni miljoni dollari pakkumine tõendite eest tehti 2016. aasta oktoobris, vahendas The Times.

Vabariiklased kritiseerivad nüüd FBI tegevust ja väidavad, et agentuur sekkus poliitikasse.

"See, kui kaugele oli FBI valmis maksumaksja kulul minema, et õigustada Trumpi kampaania uurimist, on lihtsalt jahmatav ja lausa hirmutav," ütles USA senaator Chuck Grassley.

Dantšenko kohtuprotsess on osa osa eriprokurör John Durhami uurimisest. Durhami uurimine algas 2019. aastal. Selle eesmärk on läbi vaadata õiguskaitseametnike otsused, kus uuriti Trumpi ja tema kampaania meeskonna sidemeid Venemaaga.