Venemaa vabastas Trumpi palvel endise USA merejalaväelase vangistusest

Venemaa vabastas USA president Donald Trumpi palvel ühendriikide kodaniku ja endise merejalaväelase Robert Gilmani vangistusest, sest tema tervislik seisund oli järsult halvenenud. Gilman vahistati 2022. aastal, kui Venemaa võimud süüdistasid teda politseiniku ründamises.

Enne arreteerimist töötas 32-aastane Gilman inglise keele õpetajana ning samuti on ta teeninud lühikest aega USA merejalaväes. Ta vahistati 2022. aasta jaanuaris Voronežis, kui reisis rongiga läbi Venemaa.

Vene riigimeedia teatel süüdistati teda joobeseisundis politseiniku löömises, mille eest määrati talle nelja ja poole aasta pikkune vanglakaristus.

Tema isa Vladimir Gilman, kes emigreerus Venemaalt Ameerika Ühendriikidesse, kirjutas 2024. aastal ajalehes The Boston Globe, et tema poja vastu esitatud süüdistused olid alusetud.

Perekonna sõnul oli endine merejalaväelane vahejuhtumi ajal haige ning lõi politseinikku kogemata jalaga. Isa väitel ei saanud politseinik juhtunus vigastada, loobus hiljem süüdistustest ega esitanud Gilmani kohtuprotsessil tema vastu ühtegi tõendit.

Viimastel nädalatel suurenes mure Gilmani tervisliku seisundi pärast. Kuni vabastamiseni viibis ta Voronežis asuvas vanglas, mis asub umbes 550 kilomeetrit Moskvast lõuna pool.

Kuigi tema tervisliku seisundi täpsemad asjaolud ei ole teada, rääkis perekonda toetava organisatsiooni Global Reach esindaja Eric Lebson, et juuni lõpus viidi Gilman vanglahaiglast üle tsiviilhaigla psühhiaatriaosakonda. USA võimud kutsusid Venemaad üles ta vabastama, et ta saaks kodumaal vajalikku ravi.

USA president Donald Trump teatas, et arutas Gilmani juhtumit otse Vladimir Putiniga ning peab vabastamist nende kõneluste tulemuseks.

"Mul on hea meel teatada, et Ameerika kodanik Robert Gilman on teel koju," kirjutas Trump sotsiaalmeedias.

USA ametnike sõnul viibis Gilman juba vabastamise ajal Washingtoni suunduvas riigilennukis. Saabumisel pidid teda tervitama USA erisaadik Steve Witkoff ja presidendi nõunik Sebastian Gorka.

Trumpi sõnul ei olnud vabastamine osa vangide vahetusest. Gilmani vabastamist nähakse võimaliku märgina Moskva soovist parandada suhteid Trumpi administratsiooniga.