Trumpiga seotud kampaaniarühmituse käsutuses on juba 400 miljonit dollarit

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Donald Trumpi toetava poliitilise tegevuskomitee (PAC) Maga Inc varasalves on juba ligi 400 miljonit dollarit, mis annab vabariiklastele märkimisväärse rahalise eelise enne novembris toimuvaid vahevalimisi.

Esmaspäeval avaldatud föderaalsete aruannete kohaselt kogus MAGA Inc. ainuüksi juunis 19 miljonit dollarit. Suurimad annetajad olid krüptomiljardäridest kaksikvennad Tyler ja Cameron Winklevoss, kes annetasid kokku 10 miljonit dollarit.

Financial Times märgib, et ühegi PAC-i käsutuses ei ole enne vahevalimisi olnud nii palju raha. Vähemalt miljoni dollari suuruse annetuse tegid ka mitmed teised rikkad ettevõtjad ja investorid, sealhulgas NASA juht Jared Isaacman, filantroop Patricia Duggan, miljardär Konstantin Sokolov ning investor David Sacksi loodud poliitiline tegevuskomitee.

Leht toob veel välja, et MAGA Inc pole veel seni suuri kulutusi teinud. See viitab, et PAC kavatseb raha kulutada kampaania hilisemas etapis.

Ka teised Trumpiga seotud PAC-id on pärast viimast presidendikampaaniat jätkanud raha kogumist. Never Surrender Inc. käsutuses on ligi 60 miljonit dollarit, mis on kogutud peamiselt väikeannetajate toel.

Esindajatekoja ja senati vabariiklaste juhtkonnaga seotud PAC-id on samuti kogunud palju raha. Viimaste aruannete kohaselt on nelja suurima rühmituse käsutuses kokku 529 miljonit dollarit. Seevastu demokraate toetavate organisatsioonide käsutuses on umbes 336 miljonit dollarit.

Financial Times toob veel välja, et USA miljardärid on ka selles valimistsüklis kulutanud palju raha poliitilise süsteemi mõjutamiseks.

Trumpi liitlane Miriam Adelson on tänavu annetanud 65 miljonit dollarit, millest osa läks ka Maga Inc-le. Miljardärist investor Jeff Yass on andnud konservatiivsetele rühmitustele 87 miljonit dollarit.

Yassiga seotud tegevskomitee toetab ka vabariiklase Vivek Ramaswamy kubernerikampaaniat Ohios. See komitee sai veel viis miljonit dollarit maailma rikkaimalt inimeselt Elon Muskilt ning miljon dollarit miljardärist riskifondijuhilt Bill Ackmanilt.

Wall Streeti investor Ken Griffin ja investeerimishiiglase Blackstone kaasasutaja Stephen Schwarzman annetasid vabariiklastele vastavalt 15 miljonit ja 13 miljonit dollarit. Lisaks on nad andnud miljoneid dollareid veel teistele konservatiivsetele rühmitustele.

Olulist rolli vabariiklaste rahastamisel mängib veel tehnoloogia- ja krüptosektor. Krüptovaluutat toetav rühmitus Fairshake on kogunud 127 miljonit dollarit, tehisintellekti leebemat reguleerimist toetav Leading the Future kogus 31 miljonit dollarit.

OpenAI president Greg Brockman ja tema abikaasa annetasid kokku 50 miljonit dollarit, millest osa läks ka Maga Inc-le. Miljardär Marc Andreessen on andnud Trumpi- ja krüptomeelsetele rühmitustele ligi 43 miljonit dollarit.

Financial Times märgib, et kuigi vabariiklastel on riiklikul tasandil rohkem ressursse, on mõned demokraadid suutnud koguda oma konkurentidest rohkem raha.

Näiteks Texase senatikandidaadil James Talarico kampaanial oli juuni lõpu seisuga rohkem raha kui tema vabariiklasest vastasel. Talarico kampaaniat toetas muu hulgas LinkedIni kaasasutaja Reid Hoffman, kes annetas teda toetavale PAC-ile 10 miljonit dollarit.