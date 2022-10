Prantsusmaa protestid võivad viia teisipäevaks üldstreigini

Prantsusmaal on viimased kaks nädalat kestnud riiki halvanud kütusesektori streigid. Naftarafineerimise tehase töötajate streik ähvardab laieneda teistesse riigi majandusharudesse.

Lähipäevil on kavas uued streigid, vahendab Politico.

Prantsusmaa vasakpoolne ühendus Nupes kutsus pühapäeval üles protestima elukalliduse tõusu ning kliimamuutuse vastu.

Teisipäevaks on planeeritud Prantsuse avaliku sektori töötajate streik, mis võib halvata transpordiühendused üle terve riigi.

Prantsuse meedia hinnangul osalesid pühapäevastes protestides kümned tuhanded inimesed.

Naftasektori töötajate streik on tekitanud riigis kütusedefitsiidi ning sellest tulenevalt pikad järjekorras bensiinijaamades – eriti on mõjutatud Pariisi piirkond ning Põhja-Prantsusmaa.

Kuigi osa naftasektori ametiühingutega on kokkulepped sõlmimisel, ähvardavad streigid levida ka teistesse majandusharudesse ning on palju üleskutseid streigile.

Ukrainas toimuva sõja mõjude tõttu on Prantsusmaal elukallidus tõusnud ning see on tekitanud Prantsuse valijates rahulolematust.

Viimastel parlamendivalimistel palju kohti saanud vasakparteid loodavad Politico hinnangul avaliku arvamuse üleskütmisega tekitada aktiivset opositsiooni Prantsuse valitsuse poliitikale.

Vasakpoolse ühenduse Nupes üks liidritest Jean-Luc Mélenchon, kes on ka erakonna Allumatu Prantsusmaa (La France Insoumise) juht, teatas, et järgmine nädal tuleb enneolematu.

Mélenchon kinnitas telekanalile France 3, et protest ei ole mitte tema enda jaoks, vaid see on inimeste nimel, kel on nälg, külm ja kes tahavad olla paremini tasustatud.

Pühapäevase protestimarsi organiseerijate sõnul osales protestil ligikaudu 140 000 inimest. Prantsuse võimude sõnul osales protestil 30 000 inimest.

Prantsusmaal võivad streigiga ühineda Prantsuse avaliku sektori töötajad, sh õpetajad, tuuma- ja raudteesektori töötajad.

Viimastel päevadel on Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni valitsus näinud vaeva kokkuleppe leidmiseks naftasektori töötajatega, et lõpetada tööseisak naftarafineerimise tehastes.

Macron väitis kolmapäeval, et olukord laheneb varsti.

Praegused protestid erinevad kollaste vestide protestidest

Prantsusmaal kardetakse kollaste vestide protestide naasmist. 2018. aastal ja 2019. aastal toimunud kollaste vestide protestid tekkisid peale valitsuse otsust kehtestada uus maks bensiinile ja diislile.

Tollal toimunud protestid laienesid üldiseks protestimeeleoluks Prantsuse eliidi vastu.

Küsitlusuuringute ettevõtte OpinionWay Bruno Jeanbarti sõnul erinevad praegused protestid selgelt kollavestide protestidest, kuna kütusesektori töötajate streik on Prantsusmaal väga ebapopulaarne.

Jeanbarti hinnangul on naftasektori töötajad blokeerinud kõik riigis enda palgatõusu huvides ning nad ei võitle ühegi konkreetse ebapopulaarse valitsuse sammu vastu, milleks tavaliselt on olnud reformid pensioni- ja haridussüsteemis.

Jeanbarti sõnul võivad protestid osutuda valitsuse jaoks suuremaks väljakutseks kui sellega ühinevad õpetajad ning tervishoiutöötajad, kelle puhul on olemas suurem avalik toetus.

Kuigi ametiühingute roll on Prantsuse ühiskonnas vähenenud ning see lihtsustab valitsuse tööd. See-eest võib riigis tulla rohkem isetekkelisi proteste, mida ei koordineeri ametiühingud.