Hiina palkas endiseid Briti sõjalennukite piloote väljaõppe läbiviimiseks

Ühe Sky Newsiga suhelnud Briti ametiisiku sõnul on endiste Briti pilootide töötamine Hiina relvajõudude heaks ohuks Briti huvidele.

Allika kinnitusel töötab hiinlaste heaks ligikaudu 30 endist hävituslennuki pilooti, kellele on lisaks palgatud mõned helikopteri piloodid.

Endiseid piloote meelitatakse kõrge palgaga – aastas lubatakse neile kuni 240 000 Briti naela (ehk 270 055 eurot).

Peking on aktiivselt püüdnud palgata nii praegu teenivaid kui endiseid Briti relvajõudude piloote nii Briti kuninglikust õhuväest, mereväest kui ka armeest. Samuti on võetud sihiks ka teiste lääneriikide sõjaväelaste värbamine.

Olukord on muutunud piisavalt suureks probleemiks, et Ühendkuningriigi kaitseministeerium hoiatas teisipäeval nii praeguseid kui ka endiseid Briti sõjaväelasi selliste pakkumiste eest.

Hiina palkab endiseid sõjalennukite piloote läbi kolmandate isikute, sh läbi ühe Lõuna-Aafrika Vabariigis paikneva värbamisettevõtte, kinnitas Sky Newsile üks lääneriigi ametiisik.

Briti valitsus on olukorra pärast mures, kuid praegu ei ole ühtegi hooba endiste sõjaväelaste mõjutamiseks, et nad selliseid pakkumisi vastu ei võtaks.

Briti valitsus on lubanud võtta kasutusele meetmeid, et heidutata tulevikus sellist käitumist.

Brittide hinnangul suurendab endise lääneriikide sõjalennukite pilootide kasutamine Hiina pilootide väljaõppes kindlasti Hiina relvajõudude teadmisi ja võimekusi.

Suurem Briti pilootide värbamine algas Sky News allikate teatel 2019. aasta lõpus.

Samuti on hiinlased püüdnud värvata endiseid piloote, kes on lennanud kõrgtehnoloogilise F-35 hävitajatega, kuid need katsed on siiani ebaõnnestunud.