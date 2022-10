Üleujutuste tõttu väheneb Nigeeria gaasitootmine

Nigeeria valitsus teatas kolmapäeval, et suured üleujutused häirivad riigis gaasitootmist ja on hävitanud tuhandeid ruutkilomeetreid põllumaad. Nigeeria võib seetõttu vähendada gaasitarneid Euroopasse.

Nigeeria on Sahara-taguse Aafrika suurim gaasitootja. Riik eksportis eelmisel aastal Euroopasse 23 miljardit kuupmeetrit veeldatud maagaasi. Ekspordi suurendamiseks plaanib Nigeeria ehitada uue gaasitoru, mis läheks läbi Maroko Euroopasse. Üleujutused võivad kaasa tuua aga täiendavad tarnehäired.

Majandusteadlaste sõnul võib üleujutuste tõttu halveneda Nigeeria majanduse olukord veelgi. Riigis kiireneb inflatsioon ja maksudest saab valitsus üha vähem raha.

"Kuna riigis on naftatootmine endiselt madalal tasemel, siis Nigeeria jäi ilma suurepärasest võimalusest teenida rekordilisi kasumeid," ütles analüüsifirma Oxford Economics analüütik Pieter Scribante.

Hiljutised üleujutused on sundinud Nigeerias oma kodudest lahkuma kaks miljonit inimest, hukkunud on üle 600 inimese. Vee all on 3400 ruutkilomeetrit põllumaad, vahendas The Wall Street Journal.