Türi keskusesse rajatakse promenaad väljakute ja parkidega

Türi keskväljak kolib kaubamaja esisest lärmakast autoparklast kultuurikeskuse, põhikooli ja vallamaja vahetusse lähedusesse.

Koostöös arhitektide liiduga korraldatud konkursi žürii pidas võidutöö tugevuseks, et see arvestab kõige enam väikelinna vajadusi ja eripära ning on päriselt teostatav. Vallavalitsus plaanib projekti teostamiseks otsida lisarahastust. Türi linnasüdame arhitektuurikonkursile esitati üheksa võistlustööd.

"Eripära on see, et ei teki ühte suurt väljakut, vaid pigem palju väikeseid, mis on vabama joonega ühele teljele toodud. Ja erinevate soppidega lahendatud erinevad tegevused nendele väljakutele," ütles Arhitekt Must arhitekt Mari Rass.

"Me oleme ette valmistamas esimesi etappe ehk eskiisprojekte, tegema hakkame ehitusuuringuid. Et selleks ajaks, kui on aeg käes rahade taotlemiseks, meil oleks juba kõik olulised ettevalmistused tehtud," lausus Türi abivallavanem Elar Niglas.