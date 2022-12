Türile uue keskväljaku ehitamine lükkub edasi

Siseminister Lauri Läänemets on Türi valla mees ning valimiste eel oli tal suur ahvatlus eraldada koduvallale investeerimiseks 1,3 miljonit eurot, kuid riigikogu rahanduskomisjon pani sellele kavatsusele käe ette. Nüüd tuleb Türi vallal nuputada, mida jätta tegemata või kust leida lisaraha.

Türi vallavanem Kati Nõlvak on siseminister Läänemetsa erakonnakaaslane. Vallavanem tunnistas, et ta teadis siseministri kavatsusest koduvallale raha anda juba varem. Erakonnakaaslast ta hukka mõistma siiski ei kiirusta.

"Ta tegi seda hästi ausalt ju, ta ei varjanud seda, nimekirjades olid väga ausalt välja toodud kellele, millises ulatuses, millisel eesmärgil," kommenteeris Nõlvak.

Vallavanema hinnangul on tasandusfondist omavalitsustele antava toetuse arvutamise kord ajale jalgu jäänud. Energia kallinemise tõttu valdadel investeerimiseks enam raha ei jätku.

"Seega meile selliseid regionalaseid investeeringuid oleks hädasti juurde vaja, kui me tahame, et Eesti tervikuna areneks," ütles Nõlvak.

Türi opositsioonijuht Pipi-Liis Siemann (RE) peab Läänemetsa käitumist ebaeetiliseks, kuigi toetab linnasüdame uuendamist.

"Türi peab nagu teisedki omavalitsused siiski küsima raha selleks ette nähtud projektivoorudest. Ehk eetiline see minu arvates kindlasti ei ole. Ja lisaks, kas nüüd sild Väätsa saarekesele on ikka see, mis meil lõplikust õnnest veel puudu on?" rääkis Siemann.

Abivallavanem Elar Niglas (EKRE) ütles, et kuigi Türi kesklinna arhitektuurikonkurss oli edukas ja projekteerimine võiks alata, vallal enam kui kolme miljonit eurot linnasüdame uuendamiseks välja käia pole võimalik.

"Igasugune lisarahastus aitaks selle projekti elluviimist kiirendada. Omavalitsus oma jõududega seda tervikuna välja ehitada hetkel kindlasti ei suuda. Ja see tähendab selle projekti mõningast venimist. Aga pikem eesmärk on kindlasti see, et see teostatud saaks," ütles Niglas.