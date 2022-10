ERR Gruusias: Stalini sünnilinnas on diktaator endiselt au sees

Vastuoluderikkas Gruusias usutakse, et venemeelseks peetavast valitsusest hoolimata suudaks kohalik armee rünnaku korral Moskvale vastu astuda. Stalini sünnilinnas on aga diktaator endiselt au sees.

Jossif Stalini sünnilinnas Goris poseerivad turistid diktaatorile pühendatud muuseumi ees. Müügil on Stalini-teemalised suveniirid.

Miljonite inimeste elu hävitajat peetakse Goris endiselt suureks meheks.

"Inimesed on tema üle uhked ja armastavad teda. Ei ole vaja Stalini muuseumi sulgeda. Noorem põlvkond peab teda kultuslikuks isikuks, vanemad mõtlevad, et ta tegi kõik nii, nagu tol ajal oli vaja," rääkis Gori elanik Gena.

"Mina arvan, et ta oli ja on kangelane. Sest ta peatas fašismi ja ta võitis teise maailmasõja," leidis Sofo.

"Mina arvan, et ta oli hea inimene, Stalin oli hea inimene. Mina arvan, et ta oli kangelane ja hiilgav inimene," ütles Bada.

Teel Gorist Tbilisisse paistab kätte venelaste sõjaväebaas okupeeritud Lõuna-Osseetias. Kui hea on tänane Gruusia armee?

"Meil on kõrge motiveeritus sõjaväelaste seas, seda ma tean täpselt, kaitsta meie territooriumit. Meil on Ameerika Ühendriikide pikaaegne programm, mille järgi on toimitud 20 aastat. Meil on Javelinid, meil on PZRK tankitõrjerelvad, Stingerid, nagu ka Ukrainal oli alguses, see tähendab, et milline ka ei oleks võim Gruusias, ma ei soovitaks Venemaal tungida meie linnadesse, eriti sellises seisus nagu ta praegu on," rääkis Gruusia strateegilise analüüsi keskuse ekspert Gela Vasadze.

Gruusia on vastuoluderikas riik. Opositsiooni liider, ekspresident Mihkeil Saakašvili istub vangis ja poliitiline põgenik Venemaalt nõuab talle vabadust.

"Ma olen poliitiline põgenik Venemaalt Jekaterinburgist ja seal ma võitlesin Putini režiimiga, tulin siia, arvasin, et siin on vabadus, demokraatia, aga tuleb välja, et siin tehakse ka Putinit. Maa on haaratud täielikult... näete millised aiad siin ees on. Seal istuvad kollaborandid. Putini-meelne valitsus," lausus Venemaalt põgenenud Rafael.

Vaatlejate hinnangul on muutusi Gruusias oodata alles siis, kui Ukraina sõja Venemaaga võidab. Seni juhib riiki oligarh Bidzina Ivanišvili.