ERR Tbilisis | Analüütik: Gruusias juhib praktiliselt kõike üks oligarh

Ukraina sõja alguses teatas Gruusia valitsus, et see pole nende sõda ja Tbilisi Vene-vastaseid majandussanktsioone ei toeta. Praeguseks on retoorika muutunud, kuid probleem on endine – riiki juhib mees, kes ei lase sellel Venemaa haardest vabaneda ja seda olukorras, kus 80 protsenti rahvast tahaks liituda Euroopa Liidu ja NATO-ga.

Gruusia pealinna Tbilisi on üle ujutanud mobilisatsiooni eest põgenevad Vene noormehed. Linnas on tunda ärevust. "See on halb, sest neid on palju, liiga palju tulnud lühikese aja jooksul. Ma arvan, et see pole hea," ütles Tbilisi elanik Filip.

"Eelmise aasta sügisel tuli üsna palju opositsioonimeelseid ja neid on aja jooksul siia ikka jõudnud. Pärast sõda tulid opositsioonimeelsed, aga hakkasid tulema ka ajakirjanikud, just vaba meedia esindajad. Siis suvel oli palju turiste, aga hakkasid naasma ka Gruusia päritolu inimesed. Ja nüüd see neljas laine on need noormehed, kes mobilisatsiooni alla kuuluvad," selgitas Eesti saadik Gruusias Riina Kaljurand.

"Selles ei oleks midagi hirmsat, kui meil oleks normaalne valitsus, kui ma usuksin meie riigi julgeolekuorganitesse. Kui kümne aasta jooksul ei ole kinni võetud ühtegi Vene spiooni, aga nõustugem, et ei ole ju võimalik, et ühtegi Vene spiooni siin pole, siis see pole lihtsalt võimalik ja me oleme Venemaaga sõjaseisukorras," kommenteeris Gruusia strateegilise analüüsi keskuse ekspert Gela Vasadze.

"Kui tuleb isik riigist, millega Gruusia on sõjas – meil on 20 protsenti riigist okupeeritud –, ja 365 päeva, terve aasta saad sa elada nii, et keegi ei küsi sinult, miks sa tulid, kuhu tulid, siis see on Gruusiale tõsine julgeolekuoht," lisas ta.

Kõiki niite selles riigis tõmbab üks mees, oligarh Bidzina Ivanišvili.

"See on oligarhiline kapitalism ja oligarhe on meil üks, kes praktiliselt juhib kõike. See on Bidzina Ivanišvili, endine Vene oligarh, kes põgenes (Venemaa liidri Vladimir) Putini eest, kes kantis oma raha Prantsusmaale ja kes on end Putini eest pikalt varjanud, sest ta teadis, et teda võidakse tappa. Ta ei ole Vene-meelne, ta pole isegi Gruusia-meelne, ta on raha peale väljas. Ja veel üks moment – nad kardavad väga Venemaad ja Putinit," rääkis Vasadze.

"Füüsiliselt okupeerib Venemaa 20 protsenti meie territooriumist, kuid poliitiliselt Vene-meelne jõud okupeerib ülejäänud 80 protsenti Gruusiast Vene oligarhi eestvedamisel. Meil on vangistatud riik, kus kõik institutsioonid, kaasa arvatud kohtusüsteemi, valimiskomisjoni, julgeolekuteenistuse on hõivanud üks oligarh ja tema käpikud, kes teenivad ainult tema huve," kommenteeris Gruusia Atlandi Nõukogu liige, endine Gruusia saadik USA-s Batu Kutelia.

Samas oskab Ivanišvili läänega manipuleerida ning jätta ka omadele mulje, et kõik ei ole sugugi kõige halvemas korras.

"Ma ei arva, et see on Vene-meelne valitsus. Ei, sest meil on lubatud avaldada meelt, eks ole. Venemaal me ei saaks minna, sa ei saa seal seista ja öelda "Fuck Putin!", sa ei saa seda teha. Siin sa saad seda teha," ütles Tbilisi elanik Kamala.

"Aga huvitaval kombel on Ivanišvili valitsus oma retoorikas läänemeelne. Siin valitseb selline hall tsoon, tegelikkuses teevad nad kõik selleks, et viia Gruusia tagasi Venemaa majanduslikku ja kleptokraatlikku mõjuvälja," ütles Kutelia.

"Aga hea uudis on see, et me usume Ukraina relvajõududesse ja sellesse, et nad lõhuvad, väga ruttu lõhuvad ära Vene koletise, aga see tähendab, et sellised režiimid lõpetavad eksisteerimise igal pool," rääkis Vasadze.