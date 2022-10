Isamaa ridades kandideerib riigikogusse reservkindral Artur Tiganik

"Riik on minusse panustanud väga palju - nüüd on minu aeg rakendada oma teadmisi ning kogemusi riigijuhtimises. Arvan, et oma teadmiste ja kogemustega saan Eesti riigile jätkuvalt kasulik olla," ütles Tiganik pressiteate vahendusel.

"Pean oluliseks teha vajalikke samme kaitseväe tasakaalustatud arenguks tulevikus, kus võimalike arenduste käigus ei unustata kõige olulisemat tegurit – inimest. Riigikaitseõpetus ning töö noortega on üks minu lähituleviku prioriteete," lisas reservkindral.

Tiganiku sõnul peame me kõik igapäevaselt oma riigi julgeoleku heaks tööd tegema, seda eriti ärevatel aegadel ning keerulises välispoliitilises olukorras.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder tervitas Tiganiku liitumist. "Kaitsevaldkonna ekspertide ja praktikute kaasarääkimine poliitika kujundamises on tänases julgeolekuolukorras väga oluline. Olen kindel, et tema liitumine tugevdab Isamaa ja kogu Eesti julgeolekupoliitikat veelgi. Isamaal on selge nägemus Eesti julgeolekupoliitika kujundamiseks. See põhineb koostööle liitlastega NATO-s ja Euroopa Liidus, kuid esmase kaitse agressioonide vastu peab tagama Eest riik ise. See paneb meile kohustuse investeerida senisest oluliselt enam riigikaitsesse ja riigipiiri tugevdamisse," ütles Seeder pressiteate vahendusel.

Tiganik on teeninud Kalevi üksik-jalaväepataljonis alates rühmaülemast kuni pataljoniülemani, kaitsejõudude peastaabis staabiohvitserina, Scoutspataljoni ülemana, NATO operatsioonil Afganistanis ISAF-i peakorteris staabiohvitserina, Kaitseväe ühendatud õppeasutuste ülema asetäitjana ning 1. jalaväebrigaadi ülemana.

Alates 2009. aastast teenis Tiganik maaväe staabiülemana ning alates 2012. aastast maaväe ülemana. Aastatel 2014-2016 teenis ta kaitseväe juhataja asetäitjana ning 2016-2019 Eesti sõjalise esindajana NATO Euroopa vägede peakorteris. 2019. aastast alates teenis Tiganik NATO Brunssumi ühendväejuhatuse staabis. Brigaadikindral reservis Artur Tiganik on lõpetanud Rjazani kõrgema õhudessantvägede kooli, Balti kaitsekolledži vanemstaabiohvitseride kursuse ning kaitsnud magistrikraadi Ameerika Ühendriikide sõjakolledžis.