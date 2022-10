Parlamendiparteid plaanivad valimisnimekirjad paika saada enne aasta lõppu

Erakonna esimeestest kandideerivad seekord Harju- ja Raplamaal Reformierakonna juht Kaja Kallas ja Keskerakonna esimees Jüri Ratas. Varem eelistas enamik erakondade liidritest just seda, suurimat valimisringkonda, kust oli võimalik koguda palju hääli. 2019. aastal sai Kaja Kallas üle 20 000 hääle ning Andrus Ansip sai 2007. aastal üle 22 000 hääle.

Ansip riigikogu valimistel seekord ei kandideeri. "Hetkel on ta Euroopa Parlamendis ja riigikogu valimistel ta ei kandideeri," ütles Reformierakonna peasekretär Timo Suslov.

Ansip on ainus Euroopa Parlamendi Eestist valitud liige, kes ei kandideeri.

Reformierakonna nimekiri valmib novembri lõpuks. "Raskekahurvägi on meil olemas ja nad kõik kandideerivad. Kes täpselt on, ma ei saa täna veel öelda, sest võib ju muutusi tulla," ütles Suslov.

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni liikmetest ei kandideeri Marika Tuus-Laul ja Viktor Vassiljev. Muudatusi teeb Keskerakond ringkondade esinumbrites.

"Enam kui pooltes ringkondades on Keskerakonna esinumber keegi teine kui see oli 2019. aasta valimistel," ütles Keskerakonna peasekretär Andre Hanimägi.

Ka Keskerakond plaanib nimekirja valmis saada novembris.

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder kandideerib Järva- ja Viljandimaal. Riigikogu Isamaa fraktsiooni liikmetest ei kandideeri Viktoria Ladõnskaja-Kubits ning kandidaatide seas on uusi inimesi.

"Eks me anname neist teada nii jooksvalt kui ka lõppkokkuvõttes loomulikult, kui kogu täisnimekiri detsembris välja tuleb, siis saab kogu pilt selgeks," ütles Isamaa peasekretär Priit Sibul.

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna esimees Martin Helme kandideerib Tallinnas. 12 ringkonnast kaheksas on EKRE nimekiri koos ning paari nädala jooksul selgub kogu nimekiri.

Juhatus vaatab nimekirjad üle 8. novembril.

"Talllinn, Tallinn ja veel kord Tallinn on see, kus me vaatame nimekirju veel kord hästi põhjalikult ja proovime leida sinna uusi, noori ja tugevaid tegijaid," ütles EKRE piirkondade koordinaator Rudolf Jeeser.

Sotsiaaldekokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets kandideerib Järva- ja Viljandimaal. Sotsiaaldemokraatide nimekirja kinnitab üldkogu 14. jaanuaril.

"Me hetkel eeldame ikka, et nii ministrid kui ka kõik meie riigikogu fraktsiooni liikmed ikka kandideerivad. Samamoodi omavalitsusjuhid, kes on sotsiaaldemokraatliku erakonna liikmed, kandideerivad," rääkis SDE peasekretär Eduard Odinets.

Riigikogu valimiste päev on 5. märts.