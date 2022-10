"AK. Nädal" heitis pilgu Eesti kingamoodi

Moenädalal auhinnati parimaid moeloojaid ja publiku lemmiku tiitli pälvis Vivian Unt, kes disainib Vivian Vau kaubamärki kandvaid ekstravagantseid jalatseid.

Maailma ainus Vivian Vau kingapood asub Tallinnas Kuninga tänaval. Poe sisu on igati kooskõlas aadressiga – mugav, ekstravagantne ja luksuslik on sealsed märksõnad.

"Mina olen algusest peale olnud seda meelt, et ilus, äge ja mugav peaks kõik olema ühes paaris. Et king peab olema nii mugav, et ma saan ise otsustada, kui pikk on pidu, et king ei lõpeta minu pidu ära enne seda, kui mina olen valmis pidu lõpetama," selgitas Vivian Unt.

Viviani kingad valmivad Itaalias ja Hispaanias ning tema disaini aluseks on ülikvaliteetne ja silmapaistev materjal, mida valmistatakse sealsetes nahatöötlemiskodades.

"Siis nad näitavad mulle selliseid nahkasid ja mustreid, mida nad teavad, et keskmine tellija neid isegi ei kaaluks, ja mina vaimustun. Ja siis ma lasen nendel mustritel ennast inspireerida," rääkis kingadisainer.

Vivian Vau kaubamärgi üks eripära on piiratud kogus ja lai suuruste valik, samuti mustrite kordumine mitmesuguse liistuga mudelitel. Eriti julgetele kandjatele pakutakse ka erineva mustriga kingapaare.

Kui Vivian Vau tähistab varsti oma 20. sünnipäeva, siis Võrumaal tegutseb firma Ritico, mis sai alguse juba 1927. aastal, mil Vastseliinas valmistas jalavarje hinnatud kingseppmeister Peeter. Vanaisa jälgedes käivad nüüd lapselapsed, kes väikesest töökojast on arendanud välja populaarsed kaubamärgid OmaKing ja Toku. Kõik jalatsid valmivad käsitööna Võrumaal.

"Vanaisa Peeter oli väga täpne mees ja tegi väga kvaliteetset tööd. Iga klient oli tema jaoks oluline. Need on põhimõtted, mida me tahame jalatsitootmises silmas pidada ja võib-olla ka see kohusetunne või vastutus, mis kaasneb sellega, et jalatsivalmistamise traditsiooni hoida ja edasi kanda siin piirkonnas," rääkis Ritico tegevjuht Liis Tillmann.

Toku kasvas välja OmaKinga kaubamärgist, mille valikus oli praktiline kaup nagu võimlemissussid ja tööjalatsid. Nende tugevused olid vastupidavus ja mugavus. Trenditeadlikumate klientide püüdmiseks sündis aga mänguline TOKU.

"Meil on see pluss, et kliendid on meile lähedal, saame nendelt tagasisidet, kuidas meie tooted on, ja siis meie disainerid Eren ja Piibe vormivad nendest mõtetest reaalsed tooted, mida me järgmises faasis katsetame ja testime kogu meie tootmise meeskonnaga. Tihti oleme kaasanud ka terved pered, kui teeme lastejalatseid või midagi," rääkis Tillmann.

Võrumaa firma jaoks on väga oluline teema ka keskkonnasääst, seda nii energia- kui ka materjalikasutuses.

"Kõik jäätmed, mis tööstuses tekivad, me otsime võimalusi majasiseselt kas teiste toodete juures detailidena kasutada või loome täitsa uusi tooteid," ütles Tillmann.