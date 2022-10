Saksa valitsus kiitis kanepi legaliseerimise põhimõtteliselt heaks

Saksa Liitvabariigi koalitsioonivalitsus on jõudnud põhimõttelise otsuseni legaliseerida Saksamaal isiklikuks kasutuseks mõeldud kanep. Õiguslikud küsimused on samas veel õhus ning ettepanekut on Saksamaa sees ka kritiseeritud.

Ettepaneku legaliseerida Saksamaal kanep isiklikuks kasutuseks tõi Saksa valitsuskabineti ette tervishoiuminister Karl Lauterbach, vahendab Tagesschau.

Lauterbachi ettepanekute hulgas on plaan mitte karistada neid inimesi, kel on oma valduses isiklikuks tarbimiseks kanepit 20-30 grammi kas era- või avalikus ruumis.

Samuti oleks Saksamaal piiratud ulatuses lubatud ka kanepi kasvatamine.

Kuni 21-aastastele inimestele oleks kanepi müügi puhul paika pandud piirang kanepi psühhoaktiivse komponendi THC ülempiir. Üle selle vanuse aga piiranguid ei eksisteeriks.

Terviseminister Lauterbachi sõnul on ettepanekute eesmärgiks laste ja noorte tervisekaitse parandamine võrrelduna praeguse olukorraga. Ministri sõnul on kanepi tarvitamine Saksamaal kasvanud ning samuti on kasvanud kaasnevad THC kogused.

Viimastel aastatel on täheldatud Saksamaal problemaatilisemat sõltuvuskäitumist ning samuti on suurenenud ebaseaduslik kanepimüük ning sellega kaasnev kuritegevus.

Peale Saksa valitsuskabineti otsust algab alles kanepi isiklikuks kasutuseks legaliseerimise seadusandlik protsess.

Üheks probleemiks võivad osutuda rahvusvahelised ja Euroopa Liidu kokkulepped ning õigusaktid, millega on võetud eesmärgiks võitlus kanepi vastu. Need õigusaktid võivad takistada kanepi legaliseerimist Saksamaal.

Lauterbach teatas, et eelnõu võtmepunktid edastatakse Euroopa Komisjonile, kellelt taotletakse ettepaneku eeluuringut. Juhul kui ettepanek ei ole kooskõlas Euroopa Liidu õigusaktidega, siis seadusettepanekust loobutakse.

Plaani osas on väljendanud Saksamaa sees kriitikat Baieri liidumaa valitsus ning Nordrhein-Westfaleni liidumaa apteekrite ühendus.

Baieri poliitikute sõnul on Saksamaal risk muutuda kanepiturismi sihtkohaks. Apteekrid aga rõhutasid, et Saksa apteekrite uimastikomisjon on olnud meelelahutuslikel eesmärkidel kasutatava kanepi legaliseerimise vastu.