Wuhanis kehtestati koroonapiirangud

Wuhani inimestel kästi 30. oktoobrini püsida enda koduses. Linnas elab üle 800 000 inimese, vahendas BBC.

Samuti kehtestati piirangud Zhengzhou linnas, kus asub maailma suurim iPhone telefonide kokku panemise tehas.

Hiina juht Xi-Jinping kinnitas eelmisel kuul, et ta ei näe põhjust lõpetada riigis kehtestatud null-koroona lähenemine.

Null-koroona poliitika puhul reageeritakse isegi väiksematele koroonaviiruse puhangutele karmide piirangutega.

Hiinas teatati samal ajal kolmandat päeva järjest, et riigis on üle 1000 koroonapositiivse juhtumi. Riigis on kehtestatud 200 erinevas piirkonnas karmid koroonapiirangud.

Wuhani linna peetakse koroonaviiruse leviku alguspunktiks.