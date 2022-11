Hiinas puhkesid koroonapiirangute vastased protestid

Hiinas on kasvanud rahva pahameel koroonaviirusega seotud lukustusmeetmete üle ning pealinnas Pekingis ja Xinjiangi autonoomses piirkonnas puhkesid seetõttu protestid.

Hiinas on koroonaviiruse nakkusjuhtumite arv taas kasvamas, näiteks reedel registreeriti 34 909 nakkusjuhtu. Võimud viivad seetõttu sisse karme piiranguid, sulgedes muu hulgas ettevõtteid ja piirates elanike liikumist, vahendas Reuters.

Xinjiangi pealinnas Urumqis kogunesid inimesed reede õhtul tänavaile, hüüdes loosungeid nagu "Lõpetage lukustusmeetmed". Osad protestijad laulsid Hiina hümnist sõnu "Tõuske üles, need, kes keelduvad olemast orjad" ning osad hüüdsid, et tahavad koroonasulgemistest vabaneda.

Paljud Urumqi neljast miljonist elanikust on olnud Hiina ühe pikema lukustusperioodi all – neil on keelatud kodudest lahkuda koguni 100 päeva.

Hiina pealinnas Pekingis korraldasid mõned sulgemispiirangute alla jäänud elanikud väikeseid proteste. Osad elanikud suutsid oma kohalikke ametnikke veenda kavandatud lukustusmeetmeid mitte kehtestama ning mõnes Pekingi piirkonnas tühistati meetmed enne tähtaega.

Rahva pahameelele andis hoogu neljapäeva öösel Urumqis toimunud tulekahju ühes kõrghoones, mille tagajärjel hukkus kümme inimest. Juhtunu hakkas sotsiaalmeedias levima, kuna paljude veebikasutajate arvates ei saanud elanikud tulest põgeneda, sest hoone oli koroonameetmete tõttu osaliselt suletud.

"Urumqi tulekahju pahandas riigis kõiki," ütles Pekingi elanik Sean Li. "See tragöödia oleks võinud juhtuda meist igaühega," lisas ta.

Urumqi võimud tõrjusid väiteid, et koroonameetmed takistasid inimeste põgenemist ja päästmist.