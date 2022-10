Prokuratuur ei alustanud Pentus-Rosimannuse tegevuse uurimiseks kriminaalmenetlust

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees, EKRE aseesimees Mart Helme esitas 18. oktoobril prokuratuurile kuriteokaebuse. Selle järgi on kaebuse esitajal tekkinud kahtlus, et toonane rahandusminister suunas enda Euroopa Kontrollikoja liikme kandidaadiks nimetamise käiku ja pani sellega toime toimingupiirangu rikkumise eriti suures ulatuses. Kaebust aitas koostada advokaadibüroo Lextal. Riigiprokuratuur analüüsis kaebust ja jõudis järeldusele, et kriminaalmenetluse alustamiseks ei ole alust, ütles Indrek Kiislerile riigiprokurör Laura Aiaots.