Tiibetis puhkesid Hiina kompartei koroonapoliitika-vastased protestid

Ajaleht The Times kirjutab, et Tiibetis puhkesid Hiina kommunistliku partei koroonapoliitika-vastased protestid. Tiibeti pealinna Lhasa ametnikud palusid protestijatel koju tagasi minna.

Meeleavaldused puhkesid Lhasas kolmapäeval. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, mis näitavad vihaseid elanikke, kes eiravad siseruumides viibimise korraldust, vahendas The Times.

Paljud protestijad on võõrtöölised, kes tahavad naasta koduprovintsi. Protestijad väidavad, et nad on Lhasas lõksu ja ei saa enam palka.

"Palun naaske oma kodudesse. Kui te üksteist nakatate, ei saa te isegi soovi korral koju tagasi minna," teatasid ametnikud.

Hiina kompartei piirab välisajakirjanike juurdepääsu Tiibeti piirkonda. Teadaolevalt puhkesid Tiibetis viimati suuremad rahutused 2008. aastal. Kompartei saatis siis piirkonda tuhandeid sõdureid.

Hiina kompartei jätkab karmi piirangute poliitikat. Riigis on kehtestatud 200 erinevas piirkonnas karmid koroonapiirangud.