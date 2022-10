USA paigutab Austraaliasse pommitajad B-52

Ajaleht The Times kirjutab, et USA paigutab Põhja- Austraaliasse kuus strateegilist pommitajat B-52.

USA paigutab pommitajad Austraalia õhujõudude Tindali bassi, mis asub Darwinist 305 kilomeetrit lõuna pool, vahendas The Times.

Pommitajate paigutamise plaanist teatas esmaspäeval Austraalia meedia, hiljem kinnitasid seda Austraalia valitsuse allikad.

"Pommitajate paigutamine Põhja-Austraaliasse on hoiatuseks Hiinale, sest kardetakse üha rohkem, et Peking valmistub ründama Taiwanit," teatas mõttekoda Center for New American Security.

Pommitajate lennuulatus on umbes 14 000 kilomeetrit, Peking jääb Põhja-Austraaliast umbes kuue tuhande kilomeetri kaugusele.

USA suursaadik Austraalias Caroline Kennedy ütles esmaspäeval, et Washington ja Canberra peavad rahu säilitamiseks jätkama koostööd, kuna pinged Vaikse ookeani piirkonnas kasvavad. Caroline Kennedy on USA endise presidendi John F. Kennedy tütar ja endine USA suursaadik Jaapanis.

Hiina välisministeerium süüdistas aga hoopis USA-d pingete suurendamises.

"Igasugune riikidevaheline kaitsekoostöö peaks soodustama piirkondlikku rahu ja stabiilsust ning ei tohiks kahjustada kolmanda osapoole huve. Kutsume asjaomaseid pooli üles loobuma külma sõja mentaliteedist, et edendada piirkondlikku rahu ja stabiilsust," teatas Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Zhao Lijian.