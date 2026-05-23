Taiwan: Hiina paigutas piirkondlikesse vetesse üle 100 laeva

Taiwani julgeolekujuht teatas laupäeval, et Hiina on paigutanud piirkondlikesse vetesse Kollasest merest Lõuna-Hiina mereni ning Vaikse ookeani lääneosani üle 100 mereväe-, rannavalve- ja muu aluse.

Riikliku julgeolekunõukogu juhi Joseph Wu teatel toimus laevade paigutamine viimastel päevadel pärast USA presidendi Donald Trumpi kohtumist Hiina riigipea Xi Jinpingiga Pekingis.

"Selles maailma osas on Hiina ainus ja peamine PROBLEEM, mis õõnestab status quo'd ning ohustab piirkondlikku rahu ja stabiilsust," kirjutas Wu sotsiaalmeedias.

Hiina väidab, et Taiwan on osa tema territooriumist ning on ähvardanud kasutada selle hõivamiseks jõudu.

Wu kommentaarid järgnesid kolmapäevasele Trumpi avaldusele, kus viimane viitas "Taiwani probleemile", kui temalt küsiti, kas ta kavatseb arutada relvade müümist Taiwani president Lai Ching-tega.

"Ma räägin temaga. Ma räägin kõigiga," ütles Trump, lisades, et tal oli riigivisiidi ajal Xiga suurepärane kohtumine.

Taiwani julgeolekuametnik, kes soovis jääda anonüümseks, ütles AFP-le, et Hiina laevu märgati juba enne Pekingi tippkohtumist, kuid nende arv on viimastel päevadel tõusnud üle 100.