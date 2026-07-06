Hiina raketikatsetus Vaikses ookeanis tekitas muret

Hiina viis 6. juulil Vaikse ookeani lõunaosas läbi pikamaa raketikatsetuse, mis tõi kaasa terava kriitika nii Austraalias kui ka teistes piirkonna riikides. Katsetus toimus vaid mõni tund pärast seda, kui Austraalia ja Fidži allkirjastasid uue ulatusliku kaitseleppe, kirjutab Reuters.

Austraalia välisminister Penny Wong nimetas Fidži pealinnas Suvas toimunud pressikonverentsil Hiina tegevust piirkonda destabiliseerivaks. Uus-Meremaa välisminister Winston Peters ütles avalduses, et tegemist on sügavalt murettekitava arenguga.

Hiina sõjaväe teatel lasi tuumaallveelaev õhku Vaikse ookeani raketi, mis maandus ettenähtud merealal. Hiina kaitseministeerium ei kinnitanud, kas tegemist oli mandritevahelise ballistilise raketiga.

The Guardian vahendas, et Hiina välisministeeriumi esindaja sõnul oli tegemist tavapärase iga-aastase väljaõppega ning asjaomaseid riike teavitati eelnevalt. "Laskmine toimus ohutult, standardiseeritult ja professionaalselt. Loodame, et asjaomased riigid ei tõlgenda seda üle," ütles pressiesindaja Mao Ning.

Katsetuse täpne asukohta ei ole ametlikult avalikustatud. Uus-Meremaa valitsuse teatel toimus laskmine Vaikse ookeani tuumarelvavaba tsooni suunal.

Katsetus toimus vaid mõni tund pärast seda, kui Austraalia ja Fidži allkirjastasid uue julgeolekupartnerluse, mis näeb ette vastastikuse abi võimaliku rünnaku korral. Leppe eesmärk on tugevdada piirkondlikku julgeolekukoostööd ning vähendada Hiina kasvavat mõju Vaikse ookeani saareriikides.

Austraalia peaministri Richard Marlesi sõnul teavitati Austraaliat katsetusest samal päeval ning riik väljendas muret piirkonna stabiilsuse pärast. "Me oleme väga mures igasuguste tegevuste pärast, mis ohustavad Vaikse ookeani rahu ja julgeolekut," ütles Marles.

Hiina väidab ei olnud raketikatsetus suunatud ühegi riigi vastu, kuid kinnitas, et tegemist oli osaga riigi regulaarsetest sõjalistest õppustest.

Piirkonna riigid väljendasid muret

Austraalia valitsus teatas, et ei näe otsest seost uue kaitseleppe ja Hiina katsetuse vahel, kuid mitmed ametnikud tunnistasid, et ajastus tekitas küsimusi.

"Selle taga olev motivatsioon on minu arvates küsimus Hiina valitsusele. Ma arvan, et Austraalia rahvas ja ka Vaikse ookeani piirkonna rahvas tahaksid teada selle taga olevaid motivatsioone," ütles välisministri abiminister Matt Thistlethwaite.

Jaapani valitsuse andmetel püüdsid nad Hiinat katsetusest loobuma veenda ning väljendasid tõsist muret kasvava sõjalise aktiivsuse pärast piirkonnas. Samuti kinnitas Tokyo, et rakett ei tekitanud kahju Jaapani territooriumile ega mereliiklusele.

Hiina tegevust kritiseeris ka Uus-Meremaa, kes rõhutas, et tegemist on soovimatu arenguga piirkonnas, mis on tavaliselt olnud tuumarelvavaba.

Austraalia välisminister Wong lisas, et piirkonna riigid ootavad Hiinalt suuremat läbipaistvust. "Vaikne ookean peab olema rahu ookean. Sellised tegevused ei ole kooskõlas selle eesmärgiga," ütles ta Fidžis toimunud visiidil.

Hiina on viimastel aastatel suurendanud oma sõjalist aktiivsust Vaikse ookeani piirkonnas, mis on toonud kaasa kasvavaid pingeid lääneriikidega, sealhulgas Austraalia ja USA-ga.