X!

Hiina raketikatsetus Vaikses ookeanis tekitas muret

Välismaa
Hiina pikamaaraketi katsetus Vaikse ookeani lõunaosas.
Hiina pikamaaraketi katsetus Vaikse ookeani lõunaosas. Autor/allikas: SCANPIX/Xinhua
Välismaa

Hiina viis 6. juulil Vaikse ookeani lõunaosas läbi pikamaa raketikatsetuse, mis tõi kaasa terava kriitika nii Austraalias kui ka teistes piirkonna riikides. Katsetus toimus vaid mõni tund pärast seda, kui Austraalia ja Fidži allkirjastasid uue ulatusliku kaitseleppe, kirjutab Reuters.

Austraalia välisminister Penny Wong nimetas Fidži pealinnas Suvas toimunud pressikonverentsil Hiina tegevust piirkonda destabiliseerivaks. Uus-Meremaa välisminister Winston Peters ütles avalduses, et tegemist on sügavalt murettekitava arenguga.

Hiina sõjaväe teatel lasi tuumaallveelaev õhku Vaikse ookeani raketi, mis maandus ettenähtud merealal. Hiina kaitseministeerium ei kinnitanud, kas tegemist oli mandritevahelise ballistilise raketiga.

The Guardian vahendas, et Hiina välisministeeriumi esindaja sõnul oli tegemist tavapärase iga-aastase väljaõppega ning asjaomaseid riike teavitati eelnevalt. "Laskmine toimus ohutult, standardiseeritult ja professionaalselt. Loodame, et asjaomased riigid ei tõlgenda seda üle," ütles pressiesindaja Mao Ning.

Katsetuse täpne asukohta ei ole ametlikult avalikustatud. Uus-Meremaa valitsuse teatel toimus laskmine Vaikse ookeani tuumarelvavaba tsooni suunal.

Katsetus toimus vaid mõni tund pärast seda, kui Austraalia ja Fidži allkirjastasid uue julgeolekupartnerluse, mis näeb ette vastastikuse abi võimaliku rünnaku korral. Leppe eesmärk on tugevdada piirkondlikku julgeolekukoostööd ning vähendada Hiina kasvavat mõju Vaikse ookeani saareriikides.

Austraalia peaministri Richard Marlesi sõnul teavitati Austraaliat katsetusest samal päeval ning riik väljendas muret piirkonna stabiilsuse pärast. "Me oleme väga mures igasuguste tegevuste pärast, mis ohustavad Vaikse ookeani rahu ja julgeolekut," ütles Marles.

Hiina väidab ei olnud raketikatsetus suunatud ühegi riigi vastu, kuid kinnitas, et tegemist oli osaga riigi regulaarsetest sõjalistest õppustest.

Piirkonna riigid väljendasid muret

Austraalia valitsus teatas, et ei näe otsest seost uue kaitseleppe ja Hiina katsetuse vahel, kuid mitmed ametnikud tunnistasid, et ajastus tekitas küsimusi.

"Selle taga olev motivatsioon on minu arvates küsimus Hiina valitsusele. Ma arvan, et Austraalia rahvas ja ka Vaikse ookeani piirkonna rahvas tahaksid teada selle taga olevaid motivatsioone," ütles välisministri abiminister Matt Thistlethwaite.

Jaapani valitsuse andmetel püüdsid nad Hiinat katsetusest loobuma veenda ning väljendasid tõsist muret kasvava sõjalise aktiivsuse pärast piirkonnas. Samuti kinnitas Tokyo, et rakett ei tekitanud kahju Jaapani territooriumile ega mereliiklusele.

Hiina tegevust kritiseeris ka Uus-Meremaa, kes rõhutas, et tegemist on soovimatu arenguga piirkonnas, mis on tavaliselt olnud tuumarelvavaba.

Austraalia välisminister Wong lisas, et piirkonna riigid ootavad Hiinalt suuremat läbipaistvust. "Vaikne ookean peab olema rahu ookean. Sellised tegevused ei ole kooskõlas selle eesmärgiga," ütles ta Fidžis toimunud visiidil.

Hiina on viimastel aastatel suurendanud oma sõjalist aktiivsust Vaikse ookeani piirkonnas, mis on toonud kaasa kasvavaid pingeid lääneriikidega, sealhulgas Austraalia ja USA-ga.

Toimetaja: Samanta Tsopp

Allikas: The Guardian, Reuters

Samal teemal

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

19:59

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile MM-valikmängu, aga pääses edasi Uuendatud

19:37

PPA kopter evakueeris Vaindloo lähistel tankerilt eluohus inimese

19:30

Pogacar teenis kolmanda etapil Vingegaardi ees napi võidu

19:30

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:10

Riik ei plaani Koidula raudteepiirijaama sulgeda

19:05

Eksperdid: Ukraina toetamine tuleb NATO tippkohtumisel kindlasti jutuks

19:02

Isamaa hinnangul on osa parteisid enne presidendivalimisi kokkuleppe teinud

19:01

Neel jõudis esimest korda slämmiturniiril veerandfinaali

18:35

Päevakaja (06.07.2026 18:00:00)

18:32

Trump kinnitas suhtlust Infantinoga: Balogun ei teinud viga

otse uudistemajast

taustajutud

eesti raadio äpp

Loetumad uudised

05.07

USA väed on Eestist teadmata ajaks lahkunud

01:18

Norra sõudis Haalandi kahe tabamuse toel veerandfinaali Uuendatud

15:45

Ukraina ründas seni tabamatuks jäänud naftatöötlemistehast Omskis Uuendatud

06:08

Pikalt vähemuses mänginud Inglismaa sai Mehhikost jagu

05.07

Vandeadvokaat Kriisa juhtumist: süüdimõistmisel ootab teda pikk vangistus

11:46

Ukraina ründas Venemaa Läänemere-äärseid sadamaid

05.07

Tallinna vanalinn vajub

08:11

Vene väed on Malis üha tugevama mässuliste surve all

11:07

Põhjamaades leitud ohtlik võõrliik võib jõuda ka Eestisse

05.07

FBI vahistas korvpallur Kerr Kriisa Uuendatud

ilmateade

SPORT

19:59

Eesti korvpallikoondis kaotas Tšehhile MM-valikmängu, aga pääses edasi Uuendatud

19:30

Pogacar teenis kolmanda etapil Vingegaardi ees napi võidu

19:01

Neel jõudis esimest korda slämmiturniiril veerandfinaali

18:32

Trump kinnitas suhtlust Infantinoga: Balogun ei teinud viga

loe: kultuur

17:08

Kultuuriportaal soovitab: Peeter Simmi "Arabella, mereröövli tütar" Jupiteris

16:48

Ivari Ilja: rahvusooper loob uue ooperiosakonna juhataja koha

15:20

George Clooney pälvib Veneetsia filmifestivalil elutööpreemia

15:08

Tallinnas esineb Saksa produtsent Skee Mask

loe: eeter

16:07

Jaagup Tuisk: otsustasime Wandaga oma energia ühisesse loomingusse suunata

13:17

Uue kodumaise põnevussarja "Tüdruk Tallinnast" võtted jätkuvad Eestis

12:12

Piret Laikre: raskeim aeg oli, kui pojad omavahel seitse aastat ei suhelnud

11:54

Liina Raud: olen olnud korduvalt seisus, et ostan üheotsapileti Eestisse

Raadiouudised

18:00

Riik hoiab Koidula raudteejaama töös lootes reisijateveo taastamisele

15:35

Ülikoolid kohandavad seoses tehisaru kasvava mõjuga oma õppetööd

15:35

Tartu saab rattateid juurde

15:20

Raadiouudised (06.07.2026 15:00:00)

12:25

Raadiouudised (06.07.2026 12:00:00)

12:20

Doktoritöö: ühiskonnaõpetuse tundides võiks rohkem olla praktilist õpet, kuidas olla aktiivne kodanik

12:20

Kiiruskaamerad: enim ületavad Eestis kiirust neljakümnendates eluaastates mehed

10:05

Turismifirmad: Eesti turismiturundust üksnes kliimale veel üles ehitada ei saa

10:00

Anne kanali veeandmed on reaalajas nähtavad

09:25

Raadiouudised (06.07.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

järjejutt

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo