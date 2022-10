Eestis käivad Ukrainasse sokkide ja kinnaste saatmiseks kudumistalgud

Mitmel pool Eestis toimuvad praegu kudumistalgud, et koguda Ukrainasse saatmiseks sooje käpikuid ja sokke. Mõnel pool on kudujad nii hoogu läinud, et lõnga hakkab nappima.

Veel paar päeva kogutakse villaseid sokke Ukrainasse saatmiseks.

"Viies spordikeskusesse sellise klassikalise mängukasti, me arvasime, et äkki ei saagi täis. Aga nüüd tundub, et tuleb kolm, võib-olla isegi neli kastitäit," ütles Naiskodukaitse tegevliige Ille Aaviksaar.

Esmaspäevaks oli juba toodud 75 paari, kuid sokke kogutakse veel kuni 2. novembrini. Kohaliku spordikeskuse rahvas aga teab, et mitu inimest on käinud ütlemas, et oodaku ikka nende paarid ka ära.

Üleskutse peale ei tooda spordikeskusesse mitte ainult sokke, vaid tokkide viisi maavillast lõnga.

"Meil on ka teine punkt, kus on lõnga – Kuusalu rahvamaja, ka seal on punkt, kus memmed käivad. Lihtsalt seal on, kellel on lihtsam kuhugi jõuda lõnga järele. Lõng on memmedel otsa saanud, helistavad, et kust lõnga saab," ütles Aaviksaar.

Kudumisega sina peal oleva Aaviksaare sõnul on toodud sokid väga hästi kootud. Mitut paari on ta lähemalt uurinud, sest tegijad on kasutanud sokikanna tegemisel huvitavaid võtteid.

Kuigi Naiskodukaitse kogub rindel olijate jaoks vaid sokke, on toodud teisi kudumeid.

Sooja salli, käpikud ja kampsuni palus Aaviksaar viia Reet Linnale, kes paari nädala eest kutsus käsitööoskajaid aitama tavalisi ukrainlasi, keda ootab ees ilmselt külm ja karm talv.

"Kolm on kindlasti ära viidud ja täna tundub, et on jälle ääreni täis, sest nädalavahetus oli ju. Natukene hakkab üle pea kasvama see," sõnas Linna.

Tema sõnul on seni ennekõike kootud täiskasvanutele, vähem on toodud lastele sobivaid asju. Lisaks sokkidele ja käpikutele on oodatud ka sallid, mütsid ja kampsunid.

"Mina kujutasin ette, et korjame kevadeni, sest me ei tea keegi, kui kaua sõda kestab, veel vähem, milline talv tuleb. Aga siis otsustati esialgu kuni 15. detsembrini, sest siis jõutakse need ära saata, sest need on vaja viia kaugele ja selleks on ka aega vaja," selgitas Linna.

Nii Aaviksaar kui ka Linna panevad inimesetele südamele, et sokid peaksid olema täisvillasest lõngast. Kõik poelõngad ei pruugi sobida, sest paljud neist sisaldavad sünteetilist kiudu.