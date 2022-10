Eesti annetab Ukraina armeele tuhandeid talvevorme

"Valitsus toetas täna järjekordset Ukraina sõjalise abi paketti, mis sisaldab suurtükiväe- ja tankitõrjelaskemoona, talvevorme ning killu- ja kuuliveste. Detailidest saame turvakaalutlustel rääkida, kui abi on kohale jõudnud," ütles kaitseministeeriumi pressiesindaja Thomas Mell neljapäeval ERR-ile.

Ministeeriumi esindaja ei soovinud öelda tarnitavaid koguseid, kuid kinnitas, et talvevorme saadetakse rohkem, kui äsja vabatahtlike korjandusega koguti.

Oktoobri algul alustasid MTÜ Slava Ukraini ja Postimees kampaaniat "1000 kangelast lumes", mille käigus koguti paari päevaga üle 800 000 euro, millega saab tellida kokku 2029 talvevormi komplekti. Algatuse kodulehe andmeil sisaldab komplekt talvejopet ja -pükse, fliisi, sooja aluspesu, torumütsi ja lumeülikonda. Samas öeldakse ka, et riiete õmblemise tellimus on Dnipro tehases juba töösse antud.

"Abil on kaks eesmärki. Esiteks tahame, et see aitaks võimalikult efektiivselt Ukrainal agressorile vastu seista. Teiseks, et see innustaks liitlasi Ukraina toetamist jätkama, sest Ukraina seisab täna Euroopa julgeoleku eest," ütles Mell.

Eesti on andnud Ukrainale sõjalist abi kokku rohkem kui 255 miljoni euro väärtuses, sealhulgas Javelini tankitõrje raketisüsteemi rakette, haubitsaid, tankitõrjemiine, tankitõrjegranaadiheitjaid, miinipildujaid, sõidukeid, sidetehnikat, meditsiinitarvikuid, isikukaitsevahendeid, sealhulgas kiivreid ja kuivtoidupakke.

Samas saab Eesti osa annetatud varustusest Euroopa Liidu toetuste eest samaväärsega asendada. EL-i rahurahastu esimesest 500-miljonilisest paketist kõikide Euroopa riikide peale tuleb kolmandik ehk 135 miljonit eurot Eestisse tagasi, mis on ette nähtud annetatud suutlikkuse taastamiseks.

Koostöös Saksamaaga on Eesti Ukrainale annetanud kaks välihaiglat ja meditsiinitarbeid väärtuses ligi 10 miljonit eurot. Järjekorras teine haigla jõudis Ukrainasse septembris ja sellesse projekti panustas ka MTÜ Slava Ukraini 120 000 euro väärtuses.