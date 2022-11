Lukas: eesti keele instituut ei plaani keelekorralduses reforme

Lukas ütles ERR-ile, et instituudi esitatud tegevuskavas üllatusi ei ole ning paljudel juhtudel on instituut ka kinnitanud, et keelenõu temaatikas ei ole muutusi.

"Kui keegi on kartnud, et kohe tulevad metsikud reformid, siis sellest tegevuskavast seda välja ei paista. Eesti Keele Instituut püüab kahtlemata võtta maha selliseid kuulujutte, mis on viidanud mingite drastilistele muudatustele keelekorralduses," ütles minister.

Lukas kinnitas, et õigekeelsussõnaraamat on ja jääb kirjakeele normiks. Ta selgitas, et ühiskonnas on toimumas suur muutus, kus kõnekeelsed tekstid, mis varem olid toimetatud, muutuvad nüüd tihtipeale automaatselt kirjalikeks.

"Mida peame ära hoidma on see, et selline automaatne kõnekeele teisenemine kirjakeeleks ei tooks kaasa vabadust tõlgendada neid kõnekeelseid vorminguid kirjakeele ametliku normina. Sel juhul laguneks keel ära. Meil ei oleks siis ei teistele keele õpetamiseks ega ka omavahel arusaamiseks korralikku keelt," ütles ta.

Lukas ütles, et sama vaade eesti keelele kumab läbi ka instituudi esitatud tegevuskavast.

Eesti keele instituudi direktor Arvi Tavast kinnitas, et instituut ei plaani mingeid reforme. Ta lisas, et ainus kursimuutus on see, et instituut tahab senisest rohkem sõnade tähendusi selgitada. Siiamaani on seda muuhulgas piiranud paberväljaannete ruumipiirang.

Samas ei soovi instituut ette kirjutada, millist sõna on konkreetses tähenduses õigem kasutada.

"Me ei taha soovitada, milline on õige ja vale viis. Me tahame soovitada, milline on otstarbekam, eestipärasem, selgem, arusaadavam viis, aga mitte, milline on õigem viis. Me ei taha seaduse jõuga kohustada, vaid selgitada, miks on hea just niimoodi väljenduda," lausus Tavast.

Suunav keelekorraldus vs kirjeldav keelekorraldus

Keeletoimetajate liidu juhatuse esimehe Helika Mäekivi sõnul on see, kas instituut soovitab, mis on õige ja mis ei ole õige keelekasutus, just see, mis on tekitanud keeletoimetajate seas palju kõneainet.

"Oleme viimased kaks aastat püüdnud instituudilt vastuseid saada, aga peamiselt valitseb meie seas segadus. Millest me oleme aga aru saanud, on see, et kui meil on seni olnud suunav ja soovitav keelekorraldus, kus jagatakse heakeelsussoovitusi ja püütakse kirjakeeles inimesi suunata paremat keelt kasutama, siis nüüd on soov minna üle kirjeldavale keelekorraldusele, kus ainult näidatakse inimestele keelt, ilma selle kohta väga põhjalikke hinnanguid andmata," tõdes Mäekivi.

Kriitika instituudi suunal on siiamaani olnud suunatud suuresti uue sõnaveebi pihta, kuhu on koondatud sõnastikud.

Mäekivi ütles oktoobris ERR-ile, et sõnaveebi puuduseks on tõik, et ühendsõnastik tugineb veebitekstidel. See tähendab, et seal on palju vähem kirjakeelset teksti, ilukirjandust, õigusakte ehk nii-öelda asjalikku ja korrastatud, süsteemselt ja teadlikult arendatud keelekihti.

"Kui keeletoimetajal tuleb sageli tegeleda tarbetekstiga, kus kirjakeele kiht on väga oluline, siis ühendsõnastik teda selles ei aita," rääkis Mäekivi.

Ka ajaloolane Lauri Vahtre sedastas oktoobri lõpus Postimehe arvamusveergudel, et Sõnaveeb propageerib kõnekeelset keelekasutust.

Tavast: hinnangute jagamisel asemel peaks põhjalikumalt selgitama

Arvi Tavasti sõnul on laiem küsimus selles, kui palju on keeles üldse võimalik öelda, mis on õige ja mis väär. Selmet taolisi hinnanguid jagada, peaks Tavasti sõnutsi hoopis seletama senisest rohkem lahti, mis on otstarbekas, kirjakeelne, ilus või lugejale arusaadav.

"Võtame kaks sõna – infrastruktuur ja taristu. Üks nendest on pikk ja kole võõrsõna, teine aga ilus omasõna. Samas see pikk ja kole sõna on paljudele inimestele harjumuspärasem," tõi ta näite.

Praegu sõnaveebis sõnade "infrastruktuur" ja "taristu" juures sarnane selgitus puudub. Ühendsõnastikus on pelgalt välja toodud, et kaks sõna on sünonüümid.

Keeletoimetajate liidu esimees Helika Mäekivi tõigi välja, et üks koht, kus keeletoimetajatele tundub, et instituut on põhimõtteid muutnud, puudutab võõrsõnu. Kui varem soovitasid keelekorraldajad võõrsõna asemel eelistada samaväärset omasõna, siis praegu selliseid soovitusi enam nii hõlpsalt ei leia.

Üks näide siin on Mäekivi sõnul näiteks "paneel", mille omakeelne vaste on vestlusring. "Piloteerimine" on aga sisuldasa samaväärne "proovimise" või "katsetamisega".

Sõnaveebis on sõna "piloteerima", juures tekst: "sõna piloteerima kasutus tähendustes 'võidusõiduautot juhtima' ja 'katsetama, proovima' on tavapärane. Üldkeele sõnade tähendusi ei saa normida, vaid sõnade tähendused kujunevad keelekasutuses."

"Keelenõuvaka sisu oli tõesti niisugune, et soovitame seda ja punkt. Soovitasime "piloteerimise" asemel "katsetamist" ja punkt. Mitte mingit selgitust. Nüüd soovime lisada selgituse, et miks me seda soovitame - miks on katsetamine parem või miks on piloteerimine parem. Mõlemal sõnal on ju omad eelised. Kui ütleme lihtsalt, et katsetamine on parem, siis vaatab inimene, et instituut ei jaga üldse matsu, nad ei saa aru, mis nad räägivad. Nad ei ole kursis, nad ei saa sisust aru, nad annavad lihtsalt ebapädevat nõu," ütles Tavast.

Keelenõuvakk tuleb tagasi

Tavast ütles, et instituudil on siiski plaan teha keelenõu soovitusi koondanud keelenõuvakk jälle avalikult kättesaadavaks. "Me oleme keelenõuvaka avalikust veebist ära võtnud, sest teeme seda korda. Selle uus kodu on EKI teatmikus ja tasapisi kanname me üle ka seniseid korduma kippuvaid küsimusi, neid sobivalt üldistades ja põhjendades," ütles ta.

Mäekivi ütles, et eeldusel, et tegu on sama keelenõuvakaga, mis enne, on tegu väga rõõmustava uudisega. "Seni sai keelenõuvakka kasutada ainult siis, kui kirjutada eesti keele instituudi direktorile ja küsida temalt nõusolekut. Põhjenduseks pidi esitama selle, millist teadusuuringut tehakse," ütles ta.

Tavast ütles, et näiteks sõnu "piloteerima", "enamik" ja "enamus" uuest keelenõuvakast siiski ei leia.

"Need on ju sõnatasandi küsimused. Neid sõnu ei ole mitte mingit vajadust keelenõuvakka panna ega sealt otsida. Neid saab otsida sõnastikust. Sõnastikus tõepoolest me katsetame eri väljendusviise, mis oleksid inimestele paremini arusaadavad," ütles Tavast.

Haridus- ja teadusministeerium on saatnud tegevuskava eesti keele instituudile tagasi koos ettepanekutega, kuidas kava parandada ja täpsustada. Seejärel esitab instituut ministeeriumile uue tegevuskava versiooni, mida eritleb ka eesti keele nõukogu.

Minister ütles, et on tänuväärt, et eesti keele tuleviku osas on tekkinud niivõrd suur arutelu. Ta lausus, et edasine mõttevahetus nii instituudi ja ministeeriumi vahel, kui ka avalikkuses üldiselt, peaks olema aga korralikumalt struktureeritud.

"Meil peab olema olemas konkreetne arutelu alus, et see ei läheks niisuguse legendide, müütide ja arvamuste tasemele, nagu ta on vahepeal läinud," sõnas minister.