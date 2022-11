Pentus-Rosimannus läbis europarlamendi kuulamise

Pentus-Rosimannuse kandidatuuri europarlamendi täiskogule otsustamiseks saatmise poolt hääletas 29 saadikut, vastu oli neli ja kaks saadikut ei hääletanud.

Kuulamise käigus esines endine rahandusminister Pentus-Rosimannus avasõnavõtuga ning vastas siis eelarvekontrolli komisjoni liikmete küsimustele.

Pentus-Rosimannus puudutas oma sõnavõtus ka Mart Helme Euroopa Parlamendi liikmetele tema kohta saadetud kirja ja ütles, et see on tema poliitilise oponendi saadetud ja kiri ei põhine faktidel.

"Ma ei osalenud oma esitamise protseduuris. Mind esitas peaminister, kes pani mind kandidaadina üles ja küsis minu luba," ütles Pentus-Rosimannus.

Pentus-Rosimannus vastas enne kuulamist komisjoni raportööri, Tšehhi Piraadipartei liikme Mikuláš Peksa saadetud standardsele küsimustikule oma pädevuse, tausta ja huvide kohta.

Kuulamisel küsis soomlasest eurosaadik Petri Sarvamaa Pentus-Rosimannuselt Autorollo kohtuasja teemal, miks Pentus-Rosimannus keeldus aastal 2015 kohtus tunnistusi andmast.

Pentus-Rosimannus vastas, et loobus tunnistuste andmisest, sest kohtuasi puudutas tema pereliiget. Pentus-Rosimannus ütles, et kuigi kohtuasi oli ebameeldiv, siis kõik kolm kohtuastet kinnitasid, et ta ei olnud Autorollo pankroti protsessiga seotud. "Kõik minu suhtes esitatud väited olid algusest peale alusetud," sõnas Pentus-Rosimannus.

Samuti küsis Sarvamaa, miks on endiselt Eestis segadus Pentus-Rosimannuse Euroopa kontrollikoja liikme kandidaadiks esitamise protsessiga seoses ja milline oli Pentus-Rosimannise roll rahandusministrina selles protsessis.

Pentus-Rosimannus vastas, et kandidaadi esitamise protsess on sama alates sellest ajast, kui Eesti Euroopa Liiduga liitus. "Minu kandidatuuri esitas peaminister. Mina olin esitamise protsessist eemal, ma ei esitanud ennast," ütles Pentus-Rosimannus.

Pentus-Rosimannuse käest küsiti ka tema plaanide kohta Euroopa kontrollikojas.

Pentus-Rosimannise sõnul on tema eesmärk asetada rõhk tulemusauditile ja kontrollikoja tegevuse suuremale digitaliseerimisele.

Ehkki kontrollikoja liikmekandidaatide üle hääletab Euroopa Parlamendi täiskogu, jääb lõplik otsus kontrollikoja liikme määramisel siiski riikide valitsusi esindavale Euroopa Liidu Nõukogule, mille jaoks parlamendi seisukoht on ainult soovituslik.