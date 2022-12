Pentus-Rosimannuse kabinetiülemaks saab Annikky Lamp

"Keit Pentus-Rosimannus on mulle tõesti ettepaneku teinud ning mina talle jaatavalt vastanud. Tööle asun esimesest veebruarist, kui olen Euroopa Komisjonis otsad kokku tõmmanud," ütles Lamp kolmapäeval ERR-ile.

Praegu on Lamp Euroopa Komisjoni energeetikavoliniku Kadri Simsoni kabineti liige, tegeledes seal kommunikatsiooniga.

Pentus-Rosimannus kirjutas sotsiaalmeedias, et otsis oma kabineti juhiks "inimest, kellel oleks kogemus nii Euroopa Komisjoni kui liikmesriigi tasandilt, kes orienteeruks ladusalt Brüsseli protsessides ja oleks isikuomadustelt kiire ja terava taibu ning pilguga, põhjalik, analüüsioskustega, koostöö tähtsust hindav inimene".

Tema sõnul kaalus ta mitme tugeva rahvusvahelise taustaga, erinevatest liikmesriikidest pärit kogenud tegija vahel.

"Annikky on tugev ja hinnatud tegija ja mul on hea meel, et ta minu meeskonnaga liitub," kirjutas Pentus-Rosimannus.

Lampi iseloomustades märkis Pentus-Rosimannus, et ta on viimased aastad tegelenud Simsoni kabinetis energeetikavaldkonna EL-väliste suhete strateegia kujundamise ning elluviimisega. Tema vastutada on olnud ka G7, G20 ja teistel rahvusvahelistel foorumitel osalemise ettevalmistustus, voliniku välissuhtlus ja rahvusvaheline kommunikatsioon.

"Juba varasemast on Annikky Lambil pikk kogemus Euroopa Komisjonis Euroopa semestri, eelarvepoliitika ja rahaliidu teemade ettevalmistamisel ja kommunikeerimisel; samade teemadega tegeles ta varem liikmesriigi vaatest rahandusministeeriumis. Eesti eesistumise ajal oli Annikky meie kõneisik Brüsselis, kattes teemasid kiilma- ja energeetikapoliitikast digivaldkonna ja sotsiaalküsimusteni välja," kirjeldas Pentus-Rosimannus.

Lamp töötas aastatel 2011-2014 tollase keskkonnaministri Pentus-Rosimannuse nõunikuna.

Kommenteerides oma asumist uuele ametikohale, ütles Lamp, et kavatseb kindlasti ühendust võtta nii nendega, kes sama rolli varem täitnud kui ka kontrollikoja kogemusega inimestega laiemalt.

"Kõige esimene ülesanne on ülejäänud kabineti kokku- ja toimimapanek," märkis Lamp.

Pentus-Rosimannus vahetab Euroopa Kontrollikojas välja Juhan Partsi, kelle ametiaeg lõppeb 31. detsembril. Partsi kabinetiülem on Ken-Marti Vaher.