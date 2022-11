Ida-Virumaa spaad loodavad Vene turistide asemele meelitada soomlasi

Vene turu kadumine, mis tegelikult algas veel koroonakriisiga, kahandas Ida-Viru spaade käivet pea neljandiku võrra. Koos energiahindade tõusu ja palgasurvega oli see turismiettevõtetele valusaks katsumuseks. Kuid appi tuli siseturist, keda oodatakse ka sel aastavahetusel.

"Aastavahetusel vene kliendi ära kadumine, see ei mõjuta meid üldse. Küsimus on pigem teine. Küsimus on selles, et kuidas eestimaalased käituvad? Mida meie praegu selgelt näeme on see, et tullakse küll puhkama, aga odavama hinnaga, kellelgi ei ole praegu sellist kindlat tunnet, et mis tulevik toob," rääkis Narva-Jõesuu Medical SPA juht Karina Küppas.

Lisaks sooduspakkumistele hindab siseturist uudistooteid. Mäetaguse von Rosen SPA reklaamib end Eesti esimese hotellina täiskasvanud külastajatele ja tänu sellele saavutati oktoobris tubli 65-protsendiline täituvus.

"Kõik meie hotellid on keskendunud lastega peredele ja tegelikult sellist eristuvust ei ole, siis on vähenev hulk kliente, nemad jagunevad kõigi Eesti spaade vahel ära ja kõigil on kehvemad tulemused. See ei ole ju jätkusuutlik," ütles Mäetaguse mõisahotelli perenaine Terje Rattur.

Ida-Viru turismiklaster pole veel aastakokkuvõtet teinud, kuid kõik märgid näitavad siseturismi taastumist. Vene turistile otsitakse asendust mujalt, eeskätt Soomest.

"Nelja aasta pärast on ikkagi see peamine välisturist soomlane," rääkis Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

Jaloneni sõnul moodustavasid varem Soome turistid külastajatest viis protsenti ning Venemaalt saabunud turistid 26 protsenti. Nelja aasta pärast tema hinnangul Soome turistide tase ilmselt senist Vene turistide taset ära ei kata. "Aga 10 protsenti kindlasti, võib-olla 15 protsenti," rääkis ta.

Kriisieelsel ajal külastas Ida-Virumaad umbes 10 000 Soome turisti aastas.