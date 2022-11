Pärimuskool sooviks pärimuse õpetamist ka koolide õppekavas

Neljapäeval on mardipäev ja kogu nädala jooksul on Eesti Rahvapärimuse Kool käinud mööda Eestit nii lasteaialastele, kooliõpilastele kui ka täiskasvanutele vana mardikombestikku õpetamas. Pärimuskool sooviks, et ka koolide õppekavasse viidaks sisse pärimusaine.

Kuigi martide suurem ringijooksmine oli kolmapäeval ehk mardilaupäeval, käidi vanasti mõnes Eesti piirkonnas sandiks alates mardiõhtust kaks nädalat järjest.

Eesti Rahvapärimuse Kooli tegevjuht Terje Puistaja on kogu nädala käinud mööda Eesti koole ja rahvamaju mardikombeid õpetamas. "See on täiesti imetlusväärne kuidas meie lapsed tegelikult tahavad joosta marti, käia sandis. Ainuke puudus on see, et paljud ei tea neid trikke ja võtteid," rääkis Puistaja.

"Lapsed ju tegelikult panevad väga hästi tähele, mis meie täiskasvanud ees teeme. Kui meie räägime, et lapsed tegelevad halloweeniga, siis kõigepealt peame vaatama iseendale otsa. Mitte kellelegi teisele," rääkis Puistaja.

Mardipäeval riietusid mardisandiks ka Nõo kandi lapsed, kellest mõnele oli see esimene kord, teistele aga juba mitmes.

Puistaja sõnul võiks vana kombestikku õpetada rohkem ka koolides.

"Ma olen saanud siin ühe kooliga koostööle, et äkki me hakkame rääkima, et pärimused peaksid olema meie koolis sees. Et lapsed esimese klassist kuni gümnaasiumi lõpuni teaksid meie kombeid, meie lugusid, oskaksid kasvõi ühte regilaulugi laulda," rääkis Puistaja.