Istanbuli plahvatuses hukkus kaheksa inimest

Pühapäeval Istanbuli kesklinnas toimunud plahvatuses hukkus Türgi võimude teatel vähemalt kaheksa ja sai haavata 81 inimest. Plahvatuse korraldaja on Türgi siseministri sõnul vahi alla võetud.

Istanbuli kuberner Ali Yerlikaya teatas, et plahvatus toimus kohaliku aja järgi kell 16.20 Istiklali tänaval.

Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani sõnul põhjustas plahvatuse pommirünnak.

"Kuus inimest hukkus - neli neist sündmuskohal ja kaks suri haiglas. Viimase info järgi kubernerilt on vigastatuid 53," ütles Erdogan.

Esmaspäeva varahommikul täpsustas Türgi siseminister Suleyman Soylu, et rünnakus hukkus kaheksa inimest.

Ohvritest viis on haiglas intensiivravil, neist kahe olukord on väga raske.

"Oleks vale öelda, et tegemist oli kindlalt terrorirünnakuga, kuid esialgsed arengud ja teadmised ütlevad, et see paistab terrorismina," sõnas Erdogan pühapäeval.

Türgi asepresident Fuat Oktay ütles pühapäeva õhtul, et plahvatuse põhjustas terrorirünnak, mille toimepanijaks oli naine.

Seni ei ole keegi rünnaku eest vastutust võtnud.

Rünnak toimus tavaliselt rahvarohkel ostlemistänaval, kus toimus terrorirünnak ka 2016. aastal.

Türgi siseminister: rünnaku tegija on vahi all

Türgi siseminister Suleyman Soylu teatas esmaspäeva varahommikul, et Istanbuli plahvatuse süüdlane on vahi alla võetud.

Esialgse hinnangu kohaselt pärines ründaja Põhja-Süüria Ayn al-Arab piirkonnast. Seal asub ka kurdi rühmituste PKK/YPG Süüria peakontor, tõi Soylu välja.

Türgi siseminister kinnitas, et riik jätkab oma resoluutselt ja õiglast võitlust terrorismi vastu, vahendas uudisteagentuur Anadolu.

Kurdistani Töölispartei (PKK) on korraldanud korduvalt terrorirünnakuid Türgis. Türgi võimude väitel on erinevate rünnakute jooksul 35 aasta jooksul hukkunud üle 40 000 inimese.

Türgi peab YPG-d PKK Süüria haruks.

Euroopa Liit, USA ja Türgi peavad PKK-d terroriorganisatsiooniks.