Keldo kliimaministriks minekust: see on opositsiooni spinn

Majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo peab opositsiooni spinniks väiteid, et temast võib saada uus energeetika- ja keskkonnaminister ja et tema kohale tuuakse omakorda uus inimene.

"Mulle tundub, et kõik teised teavad minust rohkem, mis minust saab. Tõsi, poliitikas pole ükski koht küll kunagi kindel, aga otsustajad eesotsas peaministriga pole sellisest vangerdusest minuga küll rääkinud," lükkas Keldo ERR-ile antud usutluses tagasi väited, nagu oleks ta vahetamas ministritooli.

Ta ütles, et Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets levitab sootuks jutte, nagu kaotaks tema ja Karmen Joller üldse oma töö ministrina.

"Eks selle kõige taga on opositsiooni soov külvata segadust ja näidata valitsuse nõrkust," sõnas Keldo.

Küsimusele, kas energeetika- ja keskkonnaministri koht poleks tema praegusest ametist siiski mõnevõrra mõjukam, vastas Keldo, et neid ei saa nii võrrelda ja mõlemad on olulised.

Reformierakonda kuuluv energeetika- ja keskkonnaminister Andres Sutt teatas sel kolmapäeval, et ei kandideeri järgmistel riigikogu valimistel ning paneb selle tõttu ka ministriameti maha.

Kliimaministeeriumi kantsler Marten Kokk jagas sotsiaalmeedias fotot, kus pildil on ametist lahkuv minister Sutt ja Aveliina Helm ning nende selja taga ministeeriumi töötajate ennustus, kellest võiks saada järgmine minister.

Nimedena on näha ennustuses Kristi Klaas, Aveliina Helm, Hanah Lahe, Yoko Alender, Maris Lauri, Anne Sulling, Kadri Simson jt.