Venemaa pöördub autokütuse saamiseks üha enam välisriikide poole

Ukraina rünnakud õõnestavad Venemaa majanduse alustalasid ning Moskva peab nüüd autokütust importima Lõuna-Koreast ja Türgist, selgub vabaühenduse Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) värskest raportist.

Juba augustis selgus, et Venemaa viib Indiasse toornaftat ja ostab sealt tagasi bensiini. CREA värske raport toob aga välja, et Moskva on bensiini hankimisel pööranud pilgu ka Lõuna-Korea ja Türgi poole, vahendas The Kyiv Independent.

11. septembri raporti järgi importis Venemaa augustis 172 000 tonni naftatooteid, mida oli üle seitsme korra rohkem kui varasem kuu rekord.

CREA hinnangul on Ukraina droonirünnakud Venemaa energiataristule oluliselt vähendanud riigi enda naftatöötlemisvõimet. Ukraina on viimastel nädalatel rünnanud Venemaa energiataristut peaaegu iga päev, mistõttu on Venemaa muutunud ühest maailma suurimast naftatoodete eksportijast riigiks, mis peab osa kütusest ise importima.