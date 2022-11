Eesti ei ole enam Euroopa suurima soolise palgalõhega riik

Eesti ei ole enam suurima soolise palgalõhega Euroopa Liidu riik, meeste ja naiste keskmise palga vahe on nüüd suurim Lätis, selgub Euroopa Komisjoni avaldatud statistikast.

Euroopa võrdse palga päev puhul avaldatud andmete kohaselt on Eesti naiste keskmine tunnipalk meeste omast 21,1 protsenti väiksem, Lätis on sama näitaja 22,3 protsenti. Euroopa Liidu keskmine palgalõhe oli 2020. aastal, mille kohta on viimased andmed, 13 protsenti.

Komisjoni infolehe kohaselt tähendab palgalõhe, et keskmine naine Euroopa Liidus peab sama palga teenimiseks töötama 1,5 kuud rohkem ning mehe teenitud ühe euro kohta teenivad naised keskmiselt 87 senti.

Samas on sooline palgalõhe kümne aastaga vähenenud 2,8 protsendipunkti: 2010. aastal oli näitaja 15,8 protsenti.

Eesti palgalõhe oli 2010. aastal 26,6 protsenti ning see kasvas 2013. aastaks 29,9 protsendini, misjärel on Eesti meeste ja naiste keskmise tunnipalga erinevus pidevalt vähenenud.

Kui 2019. aastal oli Eesti palgalõhe veel 21,7 protsenti ja Lätil 21,2 protsenti, siis 2020. aastaks oli Läti näitaja kasvanud, Eestil aga veelgi vähenenud.

Kõige väiksema palgalõhega riigid oli 2020. aastal Luksemburg (0,7 protsenti), Rumeenia (2,4), Sloveenia (3,1). Rootsi palgalõhe oli 11,2 protsenti, Leedul 13,0 ja Soomel 16,7 protsenti.