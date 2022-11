Läti valitsuskoalitsiooni moodustamine on ummikus

Uue Läti valitsuse moodustamist lubanud erakonnad pole siiani suutnud lõplikule kokkuleppele jõuda. Ühendnimekirja (AS) esindajad tahavad, et kolm erakonda allkirjastaks uue koostöö-memorandumi. Praegu ametis oleva peaministri Krišjanis Karinši sõnul on selline ettepanek nonsenss ning järgmine ühine dokument peaks olema koalitsioonileping.