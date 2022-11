ERR Lätis: Karinšil ei õnnestu soovitud ajaks uut koalitsiooni kokku saada

Lätis on poolteist valimisjärgset kuud püütud kokku panna uut koalitsiooni, kuid eesmärk saada valitsuse põhimõtted paika käesoleva nädala reedeks ehk Läti 104. aastapäevaks ei täitu. Peaminister Krišjanis Karinš tunnistas, et tal pole poliitikas kunagi selliseid partnereid olnud nagu Ühinenud Nimekirja liikmed.

Kui Ühinenud Nimekirja esindav Regioonide Ühenduse juht Edvards Smiltens valiti ülekaalukalt parlamendi uueks esimeheks, tundus, et kolmest osapoolest koosnev koalitsioon Uue Ühtsuse juhi Krišjanis Karinši juhtimisel tuleb. Isegi koostöölepe kirjutati alla.

Valdkondade jaotamisel ja koalitsioonileppe koostamisel on aga olukord muutunud kummaliseks. Vaevalt oli president Egils Levits jõudnud öelda, et põhiküsimustes lepiti kokku, kui juba teatasid Ühinenud Nimekirja juhid, et nii see ikka pole.

"Loodan, et ka Ühinenud Nimekiri on huvitatud koalitsioonileppest. Usun, et koostöö on võimalik, sest kõige olulisemates küsimustes ollakse ühel meelel. On veel teemasid, mille suhtes pole kokkuleppele jõutud, kuid minu meelest on ka seal üksmeel võimalik," rääkis president.

Karinš ei saa aru, keda esindab Ühinenud Nimekirjas ettevõtja Uldis Pilens – parlamenti ta ei kandideerinud, dokumentidele alla ei kirjuta. Ühinenud Nimekiri tahab kollektiivset vastutust, mitte ministrikohtade ja valdkondade poliitilist jaotust. Ja kuidas juhtida terviseministeeriumi, kui keegi seda ebapopulaarset ministrikohta ei ihalda. Taotletud on isegi teise koostööleppe koostamist enne koalitsioonilepet.

"Et koalitsioonileppe saaks kirjutada ja kokku leppida kolm osapoolt, jagame end rühmadesse, kes räägiks läbi ühe, teise või kolmanda teema üle. On ülioluline aru saada, kes neid rühmi juhib, kes korraldab ühe või teise grupi tööd. Oleks õigem, kui poliitiline jõud, kes hakkab valdkonna eest vastutama, juhiks ka vastavat töörühma. Seega, enne kui hakata koostama koalitsioonilepet, peab olema selge, kes millise valdkonna eest vastutab," rääkis Karinš.

Karinš pole veel ka ametlik peaministrikandidaat. President on lubanud ta selleks nimetada, kui koalitsioonileppe põhisisu paigas.