Narva-2 piiripunkt läheb kinni 28. novembril

"Sulgeda ajutiselt Narva-2 piiripunkt piiriületusteks seoses ida regiooni piirivalvetaristu rekonstrueerimisega," seisab PPA peadirektori sel nädalal välja antud korralduses.

Siseministeerium kinnitas juba varem, et on otsustanud sulgeda Narva teise piiripunkti.

"Pärast põhjalikku analüüsi on siseministeerium tõesti otsustanud sulgeda Narvat ja Ivangorodi ühendava jalakäijate silla. Küll mitte julgeolekukaalutlustel – nagu oleme varem ka viidanud, siis mingit julgeolekuriski see sild endast ei kujuta, sest seda kasutavad ju ainult elamisloaga inimesed ja kodanikud," teatas siseminister Lauri Läänemets (SE) ERR-ile.

"Analüüsi käigus ning omavalitsusega konsulteerides saime kinnitust, et kohalike elanike igapäevaelu jalakäijate silla sulgemine oluliselt ei häiriks, samas on praeguses olukorras Narva teise piiripunkti sulgemine otstarbekas ja vajalik mitmel teisel põhjusel. Esiteks hakkame tegema ettevalmistusi, et sild oleks võimalik tulevikus täielikult automatiseerida. Samuti on praegu piiriületajate arv nõnda palju vähenenud, et mõttetu on hoida töös mitut piiripunkti. Inimesed saavad oma käigud tehtud ka läbi põhilise piiripunkti ning PPA-l on võimalik Narva 2. piiripunkti inimressurssi mujal tõhusamalt rakendada," lausus Läänemets.

"Lisaks algavad varsti Narva piirikordonis vajalikud arendused ja juurdeehitused ja selleks tuleb ajutiselt leida osale töötajatele uued tööruumid ning Narva teise piiripunkti hooned on siinkohal oluliseks abiks," sõnas Läänemets.