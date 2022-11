Stolitsa peatoimetaja Tšaplõgin lahkub ametist

""Sõbrad, olen teinud lõpliku otsuse aktiivse poliitikaga tegeleda. Kuna seda pole võimalik Stolitsa peatoimetaja ametikohaga ühildada, lahkun sellelt ametikohalt ja asun tööle Tallinna linnavolikogu liikmena," kirjutas Tšaplõgin sotsiaalmeedias.

2021. aasta kohalikel valimistel kandideeris Tšaplõgin Keskerakonna nimekirjas ja valiti 303 häälega Tallinna linnavolikogu liikmeks.

Kuivõrd Tallinn alles hakkab otsima venekeelsele linnalehele uut peatoimetaja, jätkab Tšaplõgin praeguses ametis 2. jaanuarini. Peatoimetaja konkurss kuulutatakse peagi välja, öeldi ERR-i venekeelsele portaalile linnavalitsusest.

"Ma saan aru, et Aleksandri jaoks, kes on ajalehega seotud olnud pikki tööaastaid, ei olnud see otsus kerge," ütles linnavalitsuse pressiesindaja Kristiina Rossman ja lisas, et loodetavasti õnnestub uueks aastaks leida peatoimetaja kandidaat.

Kas ta kavatseb kandideerida ka kevadistel valimistel, pole Tšaplõgin enda sõnul veel otsustanud.

Tšaplõgin on juhtinud Stolitsat alates 2011. aasta aprillist.