Tšaplõgin: armastus Eesti vastu on meie perekonna traditsioon

Keskerakonna nimekirjas riigikokku valitud Aleksandr Tšaplõgin, kes on pälvinud Eesti avalikkuses pahameelt oma vastuoluliste sõnavõttude pärast Ukrainas toimuva suhtes ning avalduste pärast, mida saab tõlgendada Kremli-meelsetena, kinnitas usutluses ERR-ile, et on Eesti patrioot ning kriitika valitsuse pihta ei tähenda riigivaenulikkust.

Kas te selgitaksite palun oma suhet Keskerakonnaga. Olite selle liige aastatel 2002–2004. Miks astusite liikmeks, miks lahkusite ja miks te nüüd, kui olete Keskerakonna nimekirjas riigikokku valitud, ei ole endiselt erakonna liige? Kas astute? Millal?

Astusin tollal erakonna liikmeks, sest selle seisukohad olid mulle lähedased ja seetõttu kandideerisin ma 2003. aasta valimistel. Siis selgus, et ajakirjanikule ei sobi olla partei liige.

Ma ei astu praegu Keskerakonda, sest erakonnal ei ole praegu selget seisukohta paljudes olulistes küsimustes ja ma ootan, et see seisukoht sõnastatakse. Aga ma olen Keskerakonna fraktsiooni liige, sest mind valiti Keskerakonna nimekirjas riigikogusse.

Teie väljaütlemiste põhjal võib järeldada, et toetate Keskerakonna esimehena Mihhail Kõlvartit ja peate vajalikuks Keskerakonna kursi muutmist. Kas see on nii ja milles muutused peaks väljenduma?

Keskerakond on traditsiooniliselt etendanud ühiskonnas konsolideerivat rolli nii sotsiaalselt kui ka riiklikult. Nüüd on erakonna seisukoht muutunud mõnevõrra ebaselgeks. Kõlvart pooldab seda, et erakonna seisukoht oleks selgemalt määratletud.

Aleksander Tšaplõgin, Anastassia Kovalenko-Kõlvart ja Jaanus Karilaid riigikogu saalis Autor/allikas: Erik Peinar/riigikogu

Olete rääkinud, et Keskerakond peaks olema Eesti ühiskonnas ühendav jõud. Kuidas on võimalik ühendada eestlasi, kes üldjuhul suhtuvad väga kriitiliselt praeguse Venemaa poliitikasse ja venelasi, kes nii ei arva?

Ma ei tea, kust te saite sellise hinnangu Eestis elavate venelaste kohta. Sel teemal ei ole küsitlusi tehtud. Olen kindel, et vene vähemus Eestis on ülekaalukalt lojaalne Eesti riigile.

Mis puudutab suhtumist Venemaasse, siis ka selles osas te ilmselt eksite: enamiku Eestis elavate venelaste jaoks on siin toimuv tähtsam kui Venemaa ja just sellel alusel hindavad meie vene kaasmaalased igat sündmust.

Kuidas üldse hindate rahvustevahelisi suhteid Eestis? Kas need on viimase 30 aastaga muutunud ja kui jah, siis kuidas?

Kuni 2007. aastani paranesid suhted Eesti riigiga iga aastaga, kuid pronksiöö kahjustas neid märkimisväärselt. Ka Kaja Kallase varasemate ja praeguste valitsuste tegevus ei paranda kahepoolseid suhteid. Näiteks räägitakse vajadusest võtta kodakondsuseta inimestelt hääleõigus.

Kas toetate üleminekut eestikeelsele üldharidusele? Palun põhjendage!

Seda on võimalik teha, kuid mitte nii, nagu praegune valitsus seda teha kavatseb. Selleks ei ole valmis ei haridussüsteem, riik ega ühiskond. Vaja on tõsist ettevalmistustööd ja, mis kõige tähtsam, ühiskondlikku konsensust.

Kas Keskerakond on vasak- või parempoolne erakond?

Reformierakonna taustal on Keskerakond pigem vasakpoolne. Esiteks sotsiaalses mõttes: erakonna seisukoht on, et riik peaks aitama neid, kes abi vajavad. Selle taustal tahavad keskerakondlased muuta Eesti sarnaseks Põhja-Euroopaga. Aga näiteks Reformierakond järgib sotsiaalse darvinismi põhimõtet.

Aleksandr Tšaplõgin Autor/allikas: ERR

Viimastel aastatel olete kõige rohkem Eesti avalikkuses tähelepanu pälvinud oma tööga Tallinna linnalehes Stolitsa, kus avaldasite valitsuse ja laiemalt Eesti välispoliitika suhtes kriitilisi seisukohti. Teid on süüdistatud Kremli-meelsuses. Kas olete Kremli-meelne?

Olen Eesti patrioot, nagu mu kaks vanavanaisa, kes võitlesid Vabadussõjas, valades verd Eesti iseseisvuse eest. Armastus Eesti vastu on meie perekonna traditsioon. Ma ei ole kunagi Eesti riiki kritiseerinud. Vahet tuleb teha riigi ja valitsuse vahel, kes on lihtsalt juhid, keda riik palkab maksude jaotamiseks. Ja kui need juhid ei tee oma tööd hästi, siis on vastutustundlikul kodanikul mitte ainult õigus, vaid ka kohustus juhtida tähelepanu nende vigadele.

Millist meediat te pidevalt tarbite, milliseid meediakanaleid jälgite, kust saate uudised ja info maailmas toimuva kohta?

Ennekõike Delfi, Postimees ja ERR.

Kuidas suhtute praegu Ukrainas toimuvasse? Mis seal teie hinnangul praegu toimub?

Venemaa ründas Ukrainat ja mina, nagu iga normaalne inimene, tunnen kaasa neile, keda rünnati. See tähendab Ukraina rahvale.

Milline peaks teie hinnangul olema Ukraina tulevik?

Seda peaks otsustama Ukraina rahvas.

Kuidas suhtute Eesti välispoliitilisse tegevusse Ukraina toetamisel?

Ma olen juba öelnud, et Ukraina on antud juhul rünnaku ohver. Eesti peaks ohvrit aitama, kuid seejuures ilma kahjustamata enda rahvuslikke huve.

Mis toimub teie hinnangul Venemaal? Milline võiks olla teie hinnangul Venemaa edaspidine areng? Millist tulevikku Venemaale soovite?

Seda peaks otsustama Venemaa rahvas.

Kuidas suhtute uue valitsuse plaani tõsta Eesti kaitsekulud kolme protsendini SKP-st?

Ma ei oska sellele vastata, sest ma ei tea, millised on Eesti sõjalised vajadused. Võib-olla seda teavad meie kindralid, aga nad ei jaga seda infot minuga.

Mida arvate Eesti kuulumisest Euroopa Liitu?

Üldiselt pean seda kasulikuks, kuigi mulle ei meeldi mõned Brüsseli bürokraatide otsused. Mulle tundub, et Euroopa Komisjonil on liiga palju õigusi ja Euroopa Parlamendil liiga vähe.

Aleksander Tšaplõgin Autor/allikas: Siim Lõvi/Priit Mürk/ERR

Mida arvate Eesti kuulumisest NATO-sse?

Nagu teate, kritiseeris NATO plaane Eesti kaitsmise kohta isegi praegune peaminister Kaja Kallas. Sooviksin, et need plaanid oleksid konkreetsemad ja avalikkusele rohkem teada, sest selles osas ei ole infot praegu selgelt piisavalt.

Te olete riigikogu põhiseaduskomisjoni liige. See komisjon tegeleb põhiõiguste kaitse üldküsimustega. Kuidas hindate põhiõiguste kaitse ja üldse inimõiguste olukorda Eestis?

Mulle ei meeldi praeguse valitsuse plaanid võtta Venemaa kodanikelt või isegi kõigilt kodakondsuseta inimestelt valimisõigus. Need inimesed on 30 aastat olnud meie riigile lojaalsed ja maksnud korralikult makse ning äkki seatakse nende lojaalsus kahtluse alla ja võetakse neilt õigus osaleda maksutulude jaotamises. Hääletan komisjonis selle plaani vastu.

Mulle ei meeldi, et muusikut [Andres] Mustoneni kiusatakse lihtsalt sellepärast, et ta andis Venemaal kontserdi. Mulle ei meeldi, kui mind kutsutakse avalikult Kremli-meelseks lihtsalt sellepärast, et ma kritiseerin Kaja Kallase valitsust. Mulle ei meeldi, kui te põhjendamatult süüdistate Eestis elavaid venelasi lojaalsuse puudumises. See kõik puudutab ühel või teisel viisil inimõigusi.

Kas toetate abieluvõrdsuse kehtestamist Eestis?

Ma olen usklik, nii et minu jaoks on perekond mehe ja naise liit eesmärgiga sünnitada lapsi ja neid kasvatada.

Kas olete majanduspoliitilistelt vaadetelt vasak- või parempoolne?

Küsimus ei ole selles, vaid selles, kas meie majanduspoliitika on kooskõlas ajastu nõudmistega. Minu meelest see ei ole. Meie valitsus jätkab vabaturu põhimõtete kaitsmist keskkonnas, kus kogu Euroopa ja kogu maailm protektsionistlikult toetavad ja kaitsevad kodumaiseid tootjaid. Meie ettevõtted on kaotamas nendes tingimustes oma konkurentsivõimet.

Kuidas hindate Eesti maksusüsteemi? Kas maksukoormus võiks olla suurem või väiksem? Kas peate vajalikuks maksukoormust kuidagi ümber jagada? Kui jah, siis kuidas?

Majanduslanguse ajal, ja Eesti majandus on praegu languses, on võimatu tõsta makse ja kulutusi kärpida, nagu Kaja Kallase valitsus seda praegu teeb. Andrus Ansip tegi sama 2008. aasta kriisi ajal ja selle tulemuseks oli see, et Eestis oli maailma suurim majanduslangus – 20 protsendi juures, ja sama suur oli ka töötus. Nüüd kaevab Kallas meile samasugust auku.

Kuidas suhtute rohepöördesse? Kas see on teostatav? Kas Eesti teeb siin piisavalt või liiga palju?

Seda peab tegema nii, et see ei kahjustaks Eesti majandust. Aga praegune valitsus tahab teha seda nii, et see on valus nii majandusele kui ka inimestele. Põlevkivi on ju traditsiooniliselt Ida-Virumaa majanduse ja sotsiaalvaldkonna nurgakivi.