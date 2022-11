Stoltenberg kutsus lääneriike hoiduma Hiinast sõltuvusse sattumisest

Stoltenberg rõhutas Madridis NATO Parlamentaarse Assamblee aastaistungil, et lääneriigid peaksid olema ettevaatlikud, et nad ei tekitaks Venemaa energiatarnetest võõrdumise järel sõltuvust Hiinast.

Peasekretäri sõnul teeb Peking selgeid jõupingutusi lääneriikide kriitilise infrastruktuuri, tarneahelate ja peamiste tööstussektorite kontrollimiseks.

"Kuid me peame olema ettevaatlikud, et mitte tekitada uusi sõltuvusi, eriti Hiinast. Näeme Hiina kasvavaid jõupingutusi meie kriitiliste infrastruktuuride, tarneahelate ja peamiste tööstussektorite kontrollimiseks. Hiina haruldasi muldmetalle leidub kõikjal, sealhulgas meie telefonides, autodes ja sõjavarustuses. Me ei saa anda autoritaarsetele režiimidele võimalust meie haavatavust ära kasutada ja meid õõnestada," kõneles Stoltenberg.