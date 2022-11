Plaan: terviseamet rajab Paldiski maantee majja kontorite asemele laborid

Sotsiaalministeeriumis aset leidnud kohtumisel tutvustasid terviseameti juht Birgit Lao ja terviseala asekantsleri nõunik Katrin Idla ministeeriumile plaani ühendada laborid riigi ühendlaboriks.

"Terviseamet lõpetab toiduvaldkonna teenuste osutamise ja sellega saab läbi ka teenuste dubleerimine, mis oli üheks riigi ühendlabori rajamise vajaduse ajendiks. Terviseamet on laboriteenuste teemal pidanud arutelusid Eesti Keskkonnauuringute Keskusega ning ühishuvi dubleerimiste lõpetamiseks ja ühiste teenuste osutamiseks on mõlemal poolel olemas. See võib viia 2023. aasta teises kvartalis lepinguni," kirjutatakse koosoleku protokollis.

Praegu eri pindadel paiknevad laborid saaks kokku tuua terviseameti Paldiski maantee hoonesse, kus on laboriteks sobivad pinnad, kuid kus kontoreid pidada on kallis. "Tänane terviseameti maja on ehitatud laboritele sobilikuks ning kontoripinnana kasutamiseks on see kallis. Rahandusministeeriumile tutvustatakse ideed, et selles majas võiksid paikneda eri juriidiliste isikute laborid, kes jagaksid teenuseid ja taristut. Paldiski maantee n-ö laborimaja tähendaks Tallinna laborite paiknemist ühes asukohas, kuid ei tähenda sisulist ühendamist," märgivad protokolli koostajad.

Viimati ületas terviseameti Paldiski maantee hoone uudistekünnise 2021. aasta suvel, kui hoone külmladudes seiskus jahutus ja riknes 100 000 doosi vaktsiine ja muid ravimeid. Juhtumit uurinud riiklik komisjon jõudis toona järeldusele, et suure tõenäosusega põhjustas terviseameti külmladude jahutussüsteemide seiskumise suhteliselt pikaajaline kuum ilm koostoimes külmladude projekteerimis- ja ehitusvigadega ja hoonet kasutava isiku puudulik järelevalve. Eraldi toodi välja, et põhiprojekti kohaselt ei olnud olemasolevad külmlaod projekteeritud heaks ehitustavaks oleva ruum-ruumis põhimõttel.