Komisjon: külmlao soojenemise põhjustasid hoone ehitamisel tehtud vead

Terviseameti 2017. aastal valminud Paldiski mnt 81 hoone külmlao ruumide temperatuuri tõusu üle lubatud normi ja jahutussüsteemide seiskumise tänavu juunis põhjustasid suure tõenäosusega vead, mis olid tehtud hoone projekteerimisel ja ehitamisel ning mis avaldusid juunis pikemat aega kestnud kuumaperioodi jooksul, märgiti kolmapäeval avaldatud aruandes.

Riigisekretär Taimar Peterkop märkis kolmapäeval aruande esitlusel, et juhtunu eest kannavad vastutust nii ehitaja, projekteerija, järelevalvaja, Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kui ka terviseamet. "Kellegi peale isikuliselt näpuga keeruline näidata, aga kõigil osapooltel on oma süü kanda," lausus Peterkop.

Temperatuuri tõusu tõttu riknes suur hulk vaktsiine ja ravimeid. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti hinnangul on hoone külmlao ruumid projekteeritud ja ehitatud nii, et ei ole arvestatud mõistlikult ettenähtavate olukordade ja riskidega.

Terviseameti hoone külmaladude ehitusprojekt ei vastanud ehitusseadusest, ehitusseadustikust ja lähteülesandest tulenevatele nõuetele ning ei peaprojekteerija ega ehitustöövõtja ei taganud projekteerimise eri etappides projekti osade ning lahenduste ratsionaalsust ja kokkusobivust. Seetõttu ei vasta ehitis nõuetele, seisab aruandes.

Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) uurimine tuvastas, et hoone projektdokumentatsioon ei vasta nõuetele. Terviseameti hoone külmlao ruume ei projekteeritud tellija vajaduse, 2015. aastani kehtinud ehitusseaduse põhimõtete ega ehitusseadustiku põhimõtete, külmruumide hea ehitustava, sealhulgas asjakohaste nõuete ja maailma terviseorganisatsiooni (WHO) soovituste kohaselt, leiti aruandes.

Uurimine tuvastas ka, et projekteerimisvigade pärast ei ole hoone külmruumides tagatud külmalekete vältimine ei seintes, lagedes, põrandates ega ustes, külmruumide ventilatsioonisüsteem sõltub soojadest kõrvalruumidest, niiskustase on kontrollimatu ning ruumides asuva vesi-põrandakütte reguleerimise osa on selgusetu. Kõik need vead tekitasid jahutusseadmetele lisakoormuse ning aitasid kaasa külmruumide kiiremale soojenemisele pärast jahutusseadmete seiskumist, märkis komisjon.

Ehitaja ei järginud erinõudeid

Peale hulga projekteerimisel tehtud vigade ei täitnud ehitaja Oma Ehitaja AS riigihangete alusdokumentides ettenähtud nõudeid ega järginud regulatsioone, mille järgi pidid kõik jahutusseadmed olema ühendatud hoone automaatikasüsteemi. Hoone ehitati põhiprojekti järgi, kuid Oma Ehitaja jättis RKAS-ile ja terviseametile selgitamata, mida võib see külmladude puhul kaasa tuua. "Ehitaja pidi olema teadlik külmruumide ehitamise heast tavast, s.o ruum-ruumis-ehitamise põhimõttest," märkis komisjon.

Komisjoni hinnangul oli oma süü ka RKAS-il, kes ei olnud hoone arendaja ja haldajana külmruumide suhtes ehitustehniliselt piisavalt hoolas. "Sellise järelduse võib teha, arvestades olulisi vigu terviseameti külmaladude projekteerimisel ja ehitamisel ning külmruumide temperatuuri ja niiskusrežiimi tagamise pidevaid probleeme mitmete aastate vältel," leidis komisjon.

Terviseametile pandi süüks hooletust. Kuigi probleeme oli külmruumidega pidevalt, ei pööranud terviseamet neile piisavalt tähelepanu. Liigniiskust ning probleeme temperatuurirežiimi tagamisel tuvastasid aastate vältel nii terviseamet kui ka hooldustehnikud, kes juhtisid tähelepanu ka jahutusseadmete töötamisele maksimumpiiri lähedal, kuid probleemide lahendustes piirduti pisiparandustega.

Komisjon soovitas rahandusministeeriumil hinnata, kas ja millises ulatuses ning millistele osapooltele saab esitada kahjunõude külmruumide projekteerimis- ja ehitusvigade eest.

Komisjon soovib prokuratuuri sekkumist

Külmladude kaks teavitussüsteemi tuvastasid jaanipäeva paiku temperatuuri tõusu korrektselt, kuid teavitused ei jõudnud adressaatideni. RKAS-i süsteemi teade ei jõudnud adressaadini, kuna RKAS-i IT-osakond oli sulgenud 9. juunil ekslikult vana nimeserveri, mille teenuseid teavitussüsteem kasutas ja mille üks ülesanne oli edastada häireteateid. Terviseameti süsteemi teavitus ei jõudnud adressaatideni, kuna selle seadistust oli muudetud. Kes seadistust muutis, pole Guard Systems Eesti ega korporatsioon GSGroup avaldanud.

Kummagi teavitussüsteemi korraolekut ei testitud regulaarselt, leidis uurimine.

Komisjon edastas prokuratuurile palve hinnata, kas aruandes tuvastatud asjaolude põhjal on alust alustada kriminaalmenetlust.

"Kuna terviseameti monitooringu- ja teavitussüsteemi paigaldanud ettevõte Guard Systems Estonia OÜ ja selle Norra emaettevõte GSGroup AS ei ole muudatuse teinud konto või sellega seotud isiku kohta, on vaja hinnata, kas süsteemi töösse pole sekkutud ebaseaduslikult," märkis komisjon.

Komisjoni aruandes pannakse terviseametile süüks ka seda, et amet ei ole pööranud piisavat tähelepanu külmladude temperatuuride jälgimisele, monitoorimissüsteemi logide analüüsile ega monitoorimissüsteemi korrasoleku testimisele.

Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk ütles kolmapäeval, et külmladude temperatuuri ei kontrollitud igapäevaselt, nagu õigusaktides ette nähtud. Temperatuuri jälgimise eest vastutavat isikut polnud määratud, temperatuure jälgiti, kuid mitte piisava sagedusega, lisas ta.

Komisjon leidis, et projekteerimis- ja ehitusvead oleks olnud tuvastatavad enne hoone valmimist, kui RKAS oleks olnud külmruumide ehitustehnilise osa tellijana hoolsam või kui terviseamet oleks pärast hoone vastuvõtmist järginud ravimite käitlemiseks kehtestatud nõudeid ja eeskirju ning reageerinud ilmnenud probleemidele.

Hiina tootja seadmeid poleks tohtinud kasutada

TTJA peadirektor Kaur Kajak ütles kolmapäeval, et nende uurimine pole veel lõppenud. Kajak märkis, et uurimine on seni tuvastanud, et jahutusseadmeid, mis hoonesse paigaldatud, ei oleks tohtinud üldse kasutada, sest seadmed toonud Hiina ettevõttel polnud paigaldamise ajal vastavaid sertifikaate. Samuti olid seadmed paigaldatud üksteisele liiga lähedale, mis tähendas, et kolmest seadmest keskmine kuumenes niigi kuuma ilmaga üle.

Riigisekretär Peterkop kutsus 2. juulil kokku komisjoni, et uurida, miks jaanipäeva paiku tõusis terviseameti külmlaos temperatuur, mille tagajärjel riknes ligikaudu kolme miljoni euro väärtuses koroonavaktsiine ja ravimeid. Kui varem peeti riknemise põhjuseks külmlao häiresüsteemi mittetöötamist, siis Peterkopi komisjon hakkas uurima ka seda, kas külmladu on nõuetekohaselt ehitatud ja seadmed vastavalt paigaldatud.

Valminud aruanne esitatakse valitsusele. Komisjoni kuulusid riigisekretär Taimar Peterkop, Marika Priske sotsiaalministeeriumist, Meelis Peerna riigikontrollist, Kaur Kajak tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametist, Katrin Kiisk ravimiametist ning Merike Saks rahandusministeeriumist.

Terviseameti hoones, kus asub vaktsiinide ja ravimite jaoks kolm külmladu, tekkis jaanipäeva paiku rike, mille käigus tõusis külmladude temperatuur lubatust palju kõrgemaks. Temperatuur hakkas ladudes tõusma pikalt kestnud kuumalaine tõttu 22. juunist, ent kuna vahepeale jäid pühad, mil inimesi tööl polnud, avastas temperatuuritõusu üks töötaja alles 25. juuni hommikul. Selleks ajaks oli ruumides, kus peab olema temperatuur kaks kuni kaheksa kraadi, jõudnud tõusta juba umbes 15 kraadini.

Seetõttu muutus kasutuskõlbmatuks üle 68 000 doosi AstraZeneca toodetud Vaxzevria COVID-19 vaktsiini, mis ootas teistele riikidele annetamist, lisaks teisi vaktsiine ja ravimeid, kahju suuruseks hinnatakse ligikaudu kolm miljonit eurot.

Kas kindlustus riknenud vaktsiinid ja ravimid hüvitab, pole veel selge.

Komisjoni aruanne täismahus: