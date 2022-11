Yle: erinevalt Rootsist ja Norrast ei ole Soome Vene spioone paljastanud

Erinevalt oma naabritest Rootsist ja Norrast ei ole Soomes tulnud avalikuks Venemaa heaks luuranud isikute kinnipidamised. Soome julgeolekupolitsei (Supo) hinnangul samas on Soomes kümnete riikide luurajaid. Vene luure töötab Supo sõnul aktiivselt kõikides Põhjamaades.

Soome kaitsepolitsei (Supo) hinnangul töötab Vene luure aktiivselt kõikides Põhjamaades, toob Yle välja.

Kolmapäeval arreteeris Rootsi julgeolekupolitsei (Säpo) ühe Vene päritolu abielupaari, keda kahtlustatakse ebaseaduslikus luuretegevuses Rootsi ja ühe kolmanda riigi vastu.

Soome kaitsepolitsei ei kinnitanud Yle-le kas see kolmas riik võis olla Soome. Supo eriuurija Veli-Pekka Kivimäki sõnul ei ole samas tegu uue fenomeniga.

Lisaks Rootsile tabati oktoobris Norras Tromsøs mees, kes töötas samuti valeidentiteediga püüdes väliselt jätta muljet, et on Brasiilia, mitte Vene, kodanik.

Kivimäki ei kinnitanud Yle-le kas selliseid juhtumeid on ka Soomes olnud. Supo üheks eesmärgiks on eriuurija sõnul peatada luuretegevus juba enne seaduse rikkumist. See olevat üks põhjus miks selliseid juhtumeid Soomes avalikuks pole tulnud.

Supo eriuurija sõnul on Norra, olles NATO liige, Venemaa jaoks suurem huviobjekt kui Soome. Samas on Venemaa hakanud huvi tundma selle vastu milline saab olema Soome liikmelisus NATO-s.

Yle suhtles ka Soome välisministeeriumiga, kelle julgeolekuküsimuste direktori Jussi Aarnio sõnul arvestatakse võimalike Vene luurajate küsimusega juba inimeste värbamisel ja infovõrgustike kaitsmisel.

Soome välisministeerium kontrollib inimeste ministeeriumisse võtmisel põhjalikult nende tausta ning ministeeriumi turvaligipääs kestab viis aastat.

Aarnio sõnul ei ole lisaks kellelgi kogu aeg kogu infole ligipääsu. See pole kellegi mitteusaldamisest tingitud, vaid on riski haldamise meede.

Supo hinnangul tegutsevad Soomes kümnete riikide luurajad. Täpset numbrit Soome kaitsepolitsei Yle-le ei soostunud ütlema. Tavaliselt töötavad luurajad ametlikult diplomaadina ning neil on diplomaatiline puutumatus.

Kui diplomaat tabatakse luuretegevuselt, siis võidakse ta riigist välja saata. Selliseid juhtumeid tavaliselt Soomes avalikuks ei tehta ning see on Soome välispoliitiline otsus kas seda teha, rõhutab Kivimäki.

Supo hinnangul on Vene inimkeskne luuretegevus Euroopas vähenenud, kuna paljud Euroopa riigid on suure hulga Vene diplomaate enda riigist välja saatnud. Samas ajal on kasvanud luuretegevus interneti kaudu ning selleks kasutatakse Kivimäki sõnul enamasti pahavara.