Riik plaanib poole miljoniga toetada elektriliste kastirataste ostu

Riik toetab tänavu lisaks elektriautodele ka elektriliste kastirataste ostu. Praeguse seisuga on toetuseks planeeritud 500 000 eurot. Vastav keskkonnaministeeriumi määrus valmib eeldatavalt veel käesoleval aastal.

"Elektrilised kastirattad on mujal Euroopa linnades kasutusel olnud pikalt, asendades linnaliikluses nii pereautosid kui ka posti- ja kullerteenuse sõidukeid. Vajadus kaaluda Eestis elektriliste kastirataste toetamist tuli välja ka 2021. aastal PriceWaterhouseCoopersilt tellitud vähese heitega sõidukite meetme uuringust. Samuti osutus mullu populaarseks Tartu linna elektriliste kastirataste pilootprojekt," rääkis ERR-ile keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Maris Arro.

"Elektriline kastiratas on eeskätt multifunktsionaalne sõiduk, millega saab vedada hõlpsalt nii inimesi kui ka kaupa ning seega asendab linnas liikudes autot," lisas ta.

Praeguse seisuga on 500 elektrilise kastiratta ostmist plaanitud toetada 500 000 euroga, mis aga võib veel muutuda. Seega võib toetus olla kuni 1000 eurot ratta kohta.

Tavaliste kastirataste soetamist riik toetama asuda ei plaani.

"Kindlasti soosime kõiki keskkonda säästvaid liikumisviise, aga tavaliste kastirataste ostu siiski praegu toetada ei plaani. Elektriliste kastirataste toetamise üks põhjus on, et nende levikut pärsib suhteliselt kõrge hind. Elektriline kastiratas on tavalisest kastirattast tunduvalt kallim, sest elektriaku ja mootor moodustavad selle maksumusest rohkem kui kolmandiku," ütles Arro.

Elektriline kastiratas võib maksta isegi 5000 eurot, mis on sisuliselt võrreldav pruugitud auto hinnaga.

Arro ütles novembri alguses, et elektriautode kasutuselevõtu toetamiseks on eraldatud üheksa miljonit eurot, kuid see, kui palju üks inimene toetust saab, ei ole veel paigas.