Vene turistide kadumine viis alla Narva kaupluste käibe

Saksa poekett Lidl avas oma Narva kaupluse selle aasta märtsis, kui piirid juba sulguma hakkasid, kuid kaupluse käibeprognoos seda ei arvestanud. Nüüd on kliente oodatust vähem ning tuleb hakata kokku hoidma.

"Seoses selle Eesti-Vene piiri sulgemisega on tõesti turism ja transiitliiklus Narvas oluliselt vähenenud ja hetkel ei ole klientide puuduse tõttu võimalik kõikidele töötajatele täistööajaga tööd pakkuda. Me tegime ettepaneku töötunde ajutiselt vähendada, et mitte minna seda teed, et hakata inimesi koondama," ütles Lidl Eesti kommunikatsioonijuht Katrin Seppel.

Narva suurim kaubanduskeskus Astri kaotas koroonakriisi ja piiride sulgemisega ligi viiendiku klientidest, kuid praegu on külastajaid rohkem kui mullu ja tööaega pole mõtet piirama hakata.

"Väga suur osakaal oli siin koostöös ka spaakeskustega, et inimesed tulid puhkama ja samas külastasid ka meie keskuseid. Turismiklaster on siin oma kampaaniatega saanud inimesed liikuma. Nii et läheme uuele aastale vastu positiivses meeleolus," rääkis Astri ja Fama keskuste Narva juht Margus Teelahk.

Narva muuseumil on samuti kliente mullusest rohkem, kuid kohalikud eelistavad pigem tasuta ja odavaid teenuseid. Rahakale Vene turistile, kes moodustas linnust külastavast välisturistist pea poole, on raske asendust leida.

"Vene klient oli turist, kes tuli siia puhkama ja kuna nad saabusid välismaale, olid neil hoopis teised tarbimisharjumused. Nad ostsid palju suveniire, kasutasid maksimaalselt kogu taristut, ekskursioone. Käesoleval ajal tunneme sellest suurest segmendist teravat puudust," rääkis Narva muuseumi turundusjuht Darja Bojarova.

Varem töötas Narva muuseum seitse päeva nädalas, nüüd vaid viis, kuid eelkõige on see seotud energiahindade tõusuga.