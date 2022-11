Eesti leppis Venemaaga kokku Peipsi püügikvoodid

Pärast paaripäevaseid veebi teel peetud läbirääkimisi lepiti Venemaaga kokku kalapüügikvoodid.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude peaspetsialist Margus Salundi ütles, et kõvasti langes rääbise kvoot. "Kui käesoleval aastal oli see 45 tonni, siis järgmisel on see vaid kümme tonni. Teiste varude osas suuri kõikumisi ei olnud," sõnas Salundi.

Muid suuremaid muutusi ei ole. Tindipüük on endiselt keelatud, koha tohib püüda 470 tonni ehk tänavusest 25 tonni rohkem, ahvenat 895 tonni ehk 55 tonni rohkem. Latikat tohib tuleval aastal püüda 735 tonni.

"Ei peaks olema mures. Väga pikki aastaid oli rääbise püük ju üldse kinni tegelikult. See järv on väga hea taasttootmise võimega. Kindlasti need varud lähevad ka ülesse. Need kõikumised on täiesti tavapärased," ütles Salundi.

Erilisemad tänavu olid tänavu ehk läbirääkimised ise. Kui juba ka eelnevad kaks aastat on neid peetud viiruseohu tõttu veebi teel, siis nüüd tehti ka ka oluliselt lühemalt.

"Muidugi on emotsionaalselt keeruline venemaalastega läbirääkimisi pidada. Ka nende poolt oli tunda, et nad ei tunne ennast seal laua taga väga mugavalt. Üldpoliitilisi teemasid me ei tõstatanud. Eelnevalt olime neile teada andnud, et kuna Venemaa on alustanud sõjalist agressiooni Ukraina vastu, siis soovime arutada vaid neid küsimusi, mis on kalavarude huvides Peipsi järvel. Me mingeid laiendatud küsimusi ei olnud nõus arutama," rääkis Salundi.