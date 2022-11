Haavisto: Soome valitsus võib saada NATO-eelnõu juba detsembris valmis

See tähendab, et seaduse riiklik menetlemine võib jõuda lõpule juba enne, kui kõik NATO riigid on Soome liitumise alliansiga ratifitseerinud, vahendas Helsingin Sanomat. Iga NATO liikmesriik peab ratifitseerima Soome ja Rootsi liitumise.

Haavistu hinnangul on paradoksaalne, et Türgi ja Ungari viivitavad ratifitseerimisega. Haavisto ütles, et just nende kahe riigiga on Soomel tugev erisuhe: Ungariga keelesuguluse tõttu ja Türgiga seetõttu, et seal on traditsiooniliselt Soomet imetletud kui paradiislikku maad.

"Ma ei tea, mis seda paradoksi põhjustab," ütles Haavisto laupäeval.

Haavisto sõnul käib töö Türgi ja Ungari ratifitseerimise nimel iga päev. Ta ütles, et vestles viimati Ungari välisministriga reede õhtul.

Ka Soome president Sauli Niinistö on ärgitanud parlamenti vajadusel NATO-ga liitumise seadusega tegelema juba enne, kui Türgi ja Ungari Soome liitumisprotokolli on ratifitseerinud.

Soome parlamendi esimees Matti Vanhanen kinnitas, et NATO seadusega hakatakse parlamendis tegelema, kuigi juba järgmise aasta aprillis on tulemas parlamendivalimised. Vanhanen ütles, et Soome NATO-ga ühinemist käsitletakse kiireloomulise küsimusena ning parlament eraldab selleks ja muudeks kiireloomulisteks eelnõudeks vajaliku aja.