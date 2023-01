Rootsi peaminister: Türgi küsib NATO-taotluse heakskiidu eest liiga palju

Kristerssoni sõnul on ta veendunud, et Ankara kiidab heaks Rootsi liitumistaotluse, vahendas Reuters.

"Türgi on kinnitanud, et me oleme teinud, mida lubasime. Kuid nad ütlevad ka, et tahavad asju, mida me ei saa või ei taha neile anda," sõnas Kristersson samas.

Rootsi ja Soome allkirjastasid eelmisel aastal Türgiga kolmepoolse leppe, mille eesmärk on murda Ankara vastuseis nende kahe riigi NATO-ga liitumisele.

Rootsi ja Soome esitasid NATO-ga liitumise taotluse vastuseks Venemaa täiemahulisele sissetungile Ukrainasse. Türgi aga teatas, et on nende liitumise vastu, süüdistades neid mässuliste, sealhulgas Kurdistani Töölispartei liikmete varjamises.

Üks Türgi nõudmine Soomele ja Rootsile on olnud see, et nad annaksid riigist välja inimesi, keda Türgi võimud peavad terroristideks. Ankara teatas, et on pettunud Rootsi kohtu hiljutises otsuses mitte anda Türgile välja ajakirjanik, kes on väidetavalt seotud islamivaimuliku Fetullah Güleniga, keda Ankara süüdistab 2016. aasta riigipöördekatses.