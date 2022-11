Tallinn palistab uute lasteaedade hoovid valvekaameratega

Tallinnas Kalamajas äsja valminud Kellukese lasteaia hoovis võib näha suurt hulka valvekaameraid. Haridusameti kinnitusel on uute lasteaedade puhul tegemist standardlahendusega ja eesmärk ei ole lapsi jälgida, vaid hoida eemal narkodiilerid ja lõhkujad.

Tänavu sügisel valmis Kalamajas Kellukese lasteaia uus hoone, mis mahutab 270 last. Uusehitist vaadeldes torkab aga silma, et seda ümbritsevas aias leidub paljudes kohtades valvekaameraid.

Tallinna haridusameti kommunikatsiooni peaspetsialist Pirgit Pedaja ütles ERR-ile, et kaamerad pole mõeldud laste jälgimiseks, vaid tegemist on kuriteoennetusega. Kaamerad paigaldatakse kõigisse uutesse lasteaededesse, kuid ka vanemate hoonetega lasteaedade ja koolide juhid ja töötajad on selleks ise soovi avaldanud.

"Nii noored kui vanad käivad aias grillimas, lõhuvad asju, ronitakse üle aedade," loetles Pedaja ette tulevaid probleeme. "Põhja-Tallinnas on olnud narkodiiler kõrvalmajas, kaamerad on neid hirmutanud."

Kaamerad salvestavad ööpäev ringi, aga kaamerapilti vaadata igaüks ei saa ja lähtutakse andmekaitseseadusest. Tavaliselt pannakse Pedaja sõnul paika üks kindel inimene, kellel on selleks õigus, kuid temagi ei jälgi päev otsa, vaid seda tehakse vaid juhul, kui tekib mingi olukord, kus salvestist on tarvis. Ka politsei võib vajadusel salvestist vaadata.

"Kaamerad ei ole laste jälgimiseks, aga kui miskit juhtub, saab ka kaameralt vaadata," lisas Pedaja. "Iga päev ei vaata seda keegi."

Selle kohta, kas tänu kaameratele on juba mõni korrarikkuja tabatud, ütles haridusameti esindaja, et ühe uue lasteaiahoone seina lõhkusid selle vastu autoga sõitnud noored ja tänu salvestisele sai politsei nad kätte.