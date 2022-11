Uus saatesari "Koduteel": igal aastal peab sünnikodust lahkuma 250 last

Esmaspäeval algab ETV-s uus saatesari "Koduteel", mis räägib asendushooldusel kasvanud laste ja noorte ning nende ümber olevate täiskasvanute raskeid ent südamlikke lugusid. Avasaates selgub, et igal aastal peab Eestis oma sünnikodust lahkuma 250 last.

Lastekaitse sekkub kriisidesse, kus hätta on sattunud laps, 2500 korral igal aastal. Mõnes peres on lastekaitse vahele astumine korduv. Põhjused, miks lapsed enam oma kodus elada ei saa, on vanemate ootamatu haigestumine, vägivald või hooletusse jätmine. Igal aastal tuleb seepärast oma kodust lahkuda ligemale 250 lapsel.

Üks selline laps oli Merlin, kes elas viimati oma kodus 28 aastat tagasi. Nüüd meenutab ta toonast kodu sõnadega: olin üksik ja hooletusse jäetud. Tihti andsid isegi süüa talle naabrid. Pidevad peod kodus ja ema alkoholitarbimine viis selleni, et Merlin sattus elama turvakodusse ja sealt SOS Lastekülla.

"Kuna ma olin tavakodus kasvanud selliselt, et ma ei olnud nähtud, kuuldud ega hoitud, siis ma tegin, mis ma tahtsin," räägib Merlin oma esimestest päevadest lastekülas, kus ta otsustas tihtilugu oma asjad lihtsalt kokku panna ja ära kolida. Muidugi jõudis ta asjadega vaid ukse taha ja mitte kaugemale.

Täiskasvanuks kasvaski Merlin SOS Lastekülas, kus leidis endale kasvatajas inimese, keda siiani emaks kutsub. Tema on Leili Uutsalu. Nad helistavad ja kohtuvad nii tihti kui võimalik.

Kui Merlini teekond kriisis kodust ohutusse elukeskkonda algas turvakodust, siis alates 2020. aastast on selliste laste aitamiseks Eestis loodud veel üks võimalus. See on kriisihoolduspere.

Oma loo räägib saates Ene, kes avanud oma kodu uksed neile lastele, kes tuleb ükskõik millise ohu eest oma kodust ära viia nii kiiresti kui võimalik. Ta peab olema valmis sekkuma vaid kahetunnise etteteatamisega.

Kriisihoolduspere emana on Enel kohustus võimaldada lapsel koolis käia ja tagada laste kõik põhivajadused, nagu soe toit, riided, mänguasjad. Maksimaalselt võib selline elukorraldus kesta kuni 90 päeva. Raskematel juhtudel ka lõplike kohtuotsuste langetamiseni.

Kõige keerulisem on lapse emotsionaalne toetamine. Esimene laps, kellele Ene kodu pakkus, oli seksuaalselt kuritarvitatud. "Ta istus diivanil koos minuga ja vaikis. Nii kaua, kuni ühel hetkel ta võttis käest ja hakkas rääkima. On öeldud, et see ongi loomulik, et niimoodi käivad need asjad," kirjeldab Ene lapsega kohtumist ja talle kinnitamist, et tüdruk on nüüd ohutus kohas.

Perekondi, kuhu hätta sattunud laps saab ajutiselt elama asuda, on praegu üle Eesti vaid kuus. Esimese paari tegutsemisaastaga on neis turvalist varjupaika leidnud 23 last. Vaja oleks selliseid peresid aga kümme korda rohkem.

Uus saatesari "Koduteel" on ETV eetris esmaspäeviti algusega kell 20. Saate avaosa saab vaadata juba praegu selle loo päises.